【險象環生】疑家長無拖實2孩衝出馬路　的士司機急煞車嚇得破口大罵

▲ 疑家長無拖實2孩衝出馬路，的士司機急煞車炮轟。

疫情放緩，過去周末適逢重陽節假期，不少市民趁機到郊外遊玩。日前有網民發布一段行車記錄儀片段，片中一架綠的駛至萬宜水庫附近，突然有2名兒童衝出馬路，所幸的士司機反應夠快及時剎車，才未有釀成意外。

有網民於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享一條車Cam片段，並配文「請問誰對誰錯？萬宜水庫」。從片中可見，事發於25日下午2時許，當時的士司機沿著雙程路行駛，但有不少行人於車路上行走。

的士向前行駛期間，突然有2名兒童衝出橫過馬路，司機立即剎車，幸好沒釀成意外。而兒童衝出馬路期間，旁邊疑似是兒童母親的女子，只顧望著馬路的另一方向。而當時司機被2名孩童的行為嚇得破口大罵，「你想死啊」、「喺兩架車中間飆出嚟」。

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片段引起網民關注，不少人責怪家長疏忽，未有拖實孩子，「啲家長睇住啲小朋友啦，會害人害己㗎」、「識生唔識教，真係要話」、「父母最大責任，逢有車往來的地方都不可给细路跑」。

不過亦有網民質疑司機車速太快，「呢啲路段人多車多，開慢少少啦，就算係對方唔啱，作為司機撞到人都有排煩，何必呢」。

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責任編輯：羅嘉欣