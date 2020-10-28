  • 27°C
香港時間 : 20201028日 (週三) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【險象環生】疑家長無拖實2孩衝出馬路　的士司機急煞車嚇得破口大罵

休閒消費 12:19 2020/10/28

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

疑家長無拖實2孩衝出馬路，的士司機急煞車炮轟。

疫情放緩，過去周末適逢重陽節假期，不少市民趁機到郊外遊玩。日前有網民發布一段行車記錄儀片段，片中一架綠的駛至萬宜水庫附近，突然有2名兒童衝出馬路，所幸的士司機反應夠快及時剎車，才未有釀成意外。

有網民於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享一條車Cam片段，並配文「請問誰對誰錯？萬宜水庫」。從片中可見，事發於25日下午2時許，當時的士司機沿著雙程路行駛，但有不少行人於車路上行走。

的士向前行駛期間，突然有2名兒童衝出橫過馬路，司機立即剎車，幸好沒釀成意外。而兒童衝出馬路期間，旁邊疑似是兒童母親的女子，只顧望著馬路的另一方向。而當時司機被2名孩童的行為嚇得破口大罵，「你想死啊」、「喺兩架車中間飆出嚟」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

片段引起網民關注，不少人責怪家長疏忽，未有拖實孩子，「啲家長睇住啲小朋友啦，會害人害己㗎」、「識生唔識教，真係要話」、「父母最大責任，逢有車往來的地方都不可给细路跑」。

不過亦有網民質疑司機車速太快，「呢啲路段人多車多，開慢少少啦，就算係對方唔啱，作為司機撞到人都有排煩，何必呢」。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣 

相關文章

【險象環生】荃灣有女童亂衝出馬路　外傭從後追趕少主2人險捱車撞
14:11 2020/07/15
【險象環生】荃灣有女童亂衝出馬路　外傭從後追趕少主2人險捱車撞
【險象環生】大叔腳踏風火輪無視交通安全　手持柺杖衝紅燈逆線行駛
10:59 2020/09/11
【險象環生】大叔腳踏風火輪無視交通安全　手持柺杖衝紅燈逆線行駛
【險象環生】土瓜灣4歲女童疑無拖實追趕媽媽　衝出馬路遭的士撞飛數米後腦受傷
11:25 2020/10/03
【險象環生】土瓜灣4歲女童疑無拖實追趕媽媽　衝出馬路遭的士撞飛數米後腦受傷
網絡熱話 司機 的士

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
16:54 2020/10/24
【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡
13:18 2020/10/19
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡