【情緒病】蝦頭曾為愛迷失患抑鬱症　楊詩敏受盡情傷終學懂自愛【有片】

▲ 楊詩敏（蝦頭）最近接受香港電台第二台新節目《音樂說》主持王耀祖訪問，挑選歌曲回顧個人經歷及剖白內心世界。

楊詩敏（蝦頭）最近接受香港電台第二台新節目《音樂說》主持王耀祖訪問，挑選歌曲回顧個人經歷及剖白內心世界。楊詩敏透露曾備受抑鬱症困擾，更錯以工作麻醉自己，她更首次公開談及一段被利用的感情史，幸好如今的她已學懂自愛。

港台新節目《音樂說》尋訪不同嘉賓，以音樂細訴各人的故事。節目主持王耀祖邀請相識20年的好友楊詩敏作客，盡訴心中情。

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▲ 楊詩敏（蝦頭）最近接受香港電台第二台新節目《音樂說》主持王耀祖訪問。

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蝦頭真熱愛演藝工作

蝦頭從小就喜愛表達自我，每次說故事都手舞足蹈，小一便被老師點名在班上表演，模仿超級偶像梅艷芳，兒時代表歌曲離不開《夢伴》。

從舞台走到螢幕，蝦頭經歷過大大小小的表演工作，她有感而發︰「希望觀眾或製作人員，都會看回每一個演員為一個人。某些地方工作節奏太快，好像工廠， 會令演員失去生活、沒有靈魂，這樣演出來的角色又何來生命力？」

她以謝安琪的《我歌故我在》提醒自己「我演故我在」，從演戲中尋找自己的可塑性。

▲ 楊詩敏（蝦頭）挑選歌曲回顧個人經歷及剖白內心世界。

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蝦頭曾心急結婚

提及蝦頭，大眾都會想起她的模仿演出及喜劇形象。然而，她剖白感情世界時透露曾迷失自我，曾備受抑鬱症困擾，更錯以工作麻醉自己。

她說：「我曾經以為上一個（男友）就是細水長流那位，但我們之間太多關係，情侶、經理人又合作創作。為了保持與他的關係，我完全遷就、滿足對方，自我價值很低。最恐怖是我完全沒有跟任何人提過，將所有事全攬上身。」

她以工作填滿所有時間，可是當她停下來時，所有負面情緒就蜂擁而至︰「直至分手大半年後，全靠戲劇讓朋友察覺到我有點怪，我先醒覺自己（狀態）那麼差。在一次工作坊上，導師 Olivia（甄詠蓓）發覺我不對路，陪我傾偈，再介紹臨床心理學家給我，等我可以和盤托出。看了（臨床心理學家） 三個月，我的人生開始改變，慢慢明白自己真正需要甚麼。」

愛情路上，蝦頭可謂傷痕纍纍，她首次公開談及一段被利用的感情史︰「我27歲時，感覺快將30 歲，想找一個終生伴侶。當時我在學校全職任教戲劇，苦苦追求一位老師四、五年，期間他曾經與我在一起26天，最後都是分手。他未放下前一段戀情，但他問我可否繼續對他好，我們做朋友。他真的很自私，欺負我一定會對他好，最後我們是不歡而散。」

蝦頭更在節目中揀選黃鶯鶯的《葬心》，寄語埋葬這段感情。

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蝦頭勉勵同路人振作

回想這段不堪的感情史，蝦頭重提人生第一個低潮期。

她坦言當時因為家庭及經濟困難，曾被逼放棄戲劇，可惜因為缺乏工作經驗，求職時處處撞板︰「我去應徵餐廳侍應，經理見我高學歷、讀表演，質疑為何前來見工，我坦白說我現在真的很需要這份工，怎料他考慮了一會便說『我知了！你想來做侍應獲取經驗，幫你去演戲。那麼你肯定做兩個星期，便不會做了！』」

經歷過抑鬱及低潮期，蝦頭以偶像梅艷芳的歌曲《Stand By Me》，勉勵困境中的同路人，謂總有人陪伴度過難關，不必將所有事因歸咎於自己。