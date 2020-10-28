【救命寶寶】母植入完美胚胎誕嬰救地中海貧血兒　18個月大妹妹捐骨髓救兄惹爭議

▲ 印度有父母為救患地中海貧血兒子，媽媽決定植入完美胚胎誕嬰，至BB18個月大時捐出骨髓，掀起道德爭議。

一名印度女嬰出世的使命是捐骨髓救兄。父母刻意找完美基因，媽媽植入胚胎誕「救命寶寶」，女兒年僅一歲半就要被抽取骨髓，移植至患有地中海貧血症的哥哥身上。有關事件備受爭議，有人認為沒問題，但亦有人認為有違倫理道德。

兒子患地中海貧血

據《英國廣播公司》（BBC）報道，印度女嬰Kavya Solanki在2018年10月出生，今年3月，在她18個月大時，醫生抽出其骨髓，移植到哥哥Abhijit身上。Abhijit罹患重度地中海貧血，血紅素嚴重過低，身體虛弱，經常生病並且無法治癒，需要頻繁輸血。

爸爸Sahdevsinh Solanki指出，兒子10個月大時確診地中海型貧血，經常生病。及後，每隔大約20至22天需要輸血350至400毫升，約6歲就已經輸血80次。見兒子患病，爸爸開始閱讀醫學文獻，研究可能的治療方式，他得知骨髓移植可以治癒地中海型貧血，可是他跟太太及大女兒的骨髓均不吻合。

植入完美胚胎誕嬰救兒子

有次，爸爸看到一篇文章有關「量身訂做嬰兒」，專門用來捐贈器官、細胞或骨髓給嬰兒的哥哥或姊姊的「救命寶寶」。他跟太太決定使用胚胎植入前遺傳診斷技術，「設計」出一個救兒子的BB。

他們找來印度生殖專家醫生Manish Banker幫忙，利用胚胎植入技術，移除胚胎中致病基因。Banker醫生花了6個多月，包括製造胚胎、進行篩撿，並和Abhijit進行配對，找到完美配對後才植入胚胎到母體，讓媽媽生下健康「救命女嬰」。

18個女大捐骨髓

女嬰Kavya在2018年10月出生，當時她須等16至18個月大，希望體重達10到12公斤，才可進行骨髓移植手術。醫護團隊觀察了數月移植後的情況，最後才向外宣布此事。

爸爸指現時7歲兒子至今接受移植7個月了，不需再輸血，最近抽血檢查中，醫生指他的地中海貧血症痊癒。而女兒Kavya 亦很健康。爸爸感謝細女的來臨︰

我們對她的愛超過其他子女。她不但是我們的孩子，也是我們家庭的救世主，永遠感激她。

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責任編輯︰王明芳