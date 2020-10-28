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人妻Jessica性感上陣做生招牌　SG成員蔡明思無需向老公備案

娛樂 12:37 2020/10/28

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

榮升人妻的Jessica以性感打扮拍廣告。

組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）去年結婚榮升人妻，婚後工作量有增無減，日前她以性感造型上陣做生招牌，為自家品牌手袋拍攝廣告硬照，大晒修長美腿及小蠻腰，當中Jessica更首度在鏡頭前以Bra示人，她自言是工作中穿得最少布的一次。

Jessica指過往旅行都曾以三點式上陣，不過工作中要以三點式示人感覺不自在，她說：「旅行時在沙灘曬太陽，人人都穿三點式，所以會覺得冇所謂，但在工作中，只得我一個人穿得性感，感覺不自在，我對工作的性感底線比較高，如果只穿三點式開工，我會尷尬同沒自信，所以要我穿三點式的話，我一定要有件衫遮遮掩掩。」

Jessica以性感造型拍廣告。

Jessica表示事前不知道會以性感示人，故沒刻意keep弗，「今次拍攝團隊、形象指導師都是合作無間，我好信任他們，尤其是形象指導師說出來效果好好，是健康性感，不斷給信心我去完成今次拍攝。」

拍攝過程中，Jessica感難忘是穿上大露背短裙躺於草叢中的一幕，事緣她自細害怕昆蟲，她說：「今次躺在草叢裡，眼前就是密麻麻的雜草和葉，有些葉上滿布一點點，不知是蟲卵抑或發霉，總之整個身都覺得痕，忍得好辛苦，不過影出來效果好靚，總算值得。」

害怕昆蟲的Jessica要於草叢中拍攝。

問到Jessica婚後性感，可有向老公Steven「備案」？Jessica直言工作上的事很少跟老公說，不過她笑言老公屬唯美主義者，對性感的底線比她低，只要是性感的美，老公一定會接受。

至於說到生育大計，Jessica表示仍在努力中，她說：「覺得都是時候，但這些無法強求，不想給太大壓力自己跟另一半，所以都是順其自然。（想生仔定女？）老公想生仔，他是傳統觀念，其實生仔生女都不打緊，最重要小朋友身體健康，希望我嘅緣份快到。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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