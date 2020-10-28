【寄生胎】腹部長5cm「手指」有指甲骨骼　初生嬰擁4個乳房急開刀切除寄生胎

▲ 湖南一名初生男嬰左腹長出5cm「手指」及4個乳房，證實體內有寄生胎需緊急開刀切除。

父母喜迎初生男嬰，卻赫然發現孩子的身體有異物凸出！湖南益陽一名產婦早前誕下男嬰，但發現男嬰左腹長達5cm的「手指」，更多出2個乳房，令父母感到崩潰。BB需緊急做手術切除「手指」，醫生發現男嬰體內有一個寄生胎，有齊手指頭、指甲和骨骼。

據內地《長沙政法頻道》報道，來自湖南益陽的產婦李女士（化名）於今年8月順產誕下男嬰小樂（化名），體重約3公斤，樣貌正常，但身體左腹卻發現有異物，竟長有一根長達5cm、形狀如「手指」的肉瘤，差不多如女性的手指尾大小，還多出2個像乳房的部位。

▲ 初生男嬰的左腹長出了一根「手指」。（微博圖片）

隨著男嬰成長，肉瘤逐漸增大，於是家人將他送入院治療。經醫生檢查後摸到有骨頭，懷疑男嬰左腹內藏寄生胎，需急緊開刀切除。

爸爸見孩子不一樣︰一家都崩潰

小樂的爸爸接受傳媒訪問坦言，當初「看到孩子不太一樣，一家人都崩潰」，但最擔心該「手指」會影響孩子健康。

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至本月19日，醫生團隊為男嬰進行手術，將寄生胎完整切除。鄒嬋娟醫生指出，該寄生胎同卵寄生，並發現寄生胎有手指頭、指甲和骨骼，同時底部有軟骨組織，最終診斷為不對稱連體畸形。男嬰現正康復中，而切下的寄生胎部分則送到病理檢查。

另一男嬰「剖腹產」四肢齊全寄生胎

「寄生胎」是先天性罕見病，今年較早時內地亦有一名初生男嬰腹中有包塊，後證實體內有「寄生胎」，在滿月後緊急進行手術，「剖腹誕下」一個四肢齊全、具生殖器的胎中胎。更多詳見【下一頁】。

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責任編輯︰林綺玲