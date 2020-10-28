英澳簽證計劃調整　2021升學查詢倍增

英國BNO簽證計劃調整成為了全城熱話，英國政府早前公布有關英國國民（海外）護照（BNO）擴權計劃、即特別簽證「香港BNO簽證」（Hong Kong BN(O) Visa）的申請詳情，合資格BNO港人若獲批此簽證，可以到英國居住、工作與讀書，居留5年後可申請定居。

英國升學隨即成為熱門話題之一，除了簽證調整外，英國學制與香港學制相近接，大部分英國大學接受以DSE成績作收生標準，學士課程普遍較香港快一年完成，一直吸引不少學生赴英升學。英國的院校師資優良、校風純樸而且設備完善，是大部分香港人的升學首選。除此之外，老師著重學生的學習情況，對學生的課業要求嚴格，同時卻給予學生選擇的自由，目的是讓學生得到個人化的教育，並因材施教。

受專於澳洲簽證新條例，凡持香港特區護照的學生在澳洲完成2年制以上的學士或碩士課程，於畢業後6個月內便可申請最多為期5年的畢業後工作簽證，讓學生合法地留在澳洲工作或申請居留。因此，吸引不少香港學生、家長考慮前往澳洲升學，令學校申請數字持續上升，成為其中一個首選升學國家。

澳洲一向以教育制度嚴緊見稱，國際學生受當地法律保障，所有提供相關課程的學校必須向政府註冊並接受監管，同時學生享有完善的配套支援，包括每週兼職工作、醫療保險等，助學生安全地體驗當地生活。現時，澳洲有超過40所大學，65%穩佔QS世界大學500強的位置，當中首八所大學 (俗稱「澳洲八大」)更長期排名首1%。

有別於香港或英國，澳洲大學主要開學月份為2、3月，若想於明年入讀澳洲大學，必須把握時機，請帶同護照、公開試成績、學歷證明等文件遞交申請。

想一次過了解英澳升學最新資訊？琥珀教育將於11月7日 (星期六)中午12時至6時在旺角康得思酒店七樓舉行「英澳教育展2021」，我們將代表頂尖英國大學The University of Manchester、Newcastle University、Durham University、Lancaster University等現場招生。合辦機構aec教育顧問將代表澳洲「八大」大學招生，即場申請可豁免報名費！歡迎預約及查詢。

「英澳教育展2021」

日期: 2020年11月7日 (星期六)

時間: 中午12時至6時

地點: 旺角康得思酒店七樓(港鐵旺角站C3出口)

展覽詳情：http://www.amberedu.com.hk/Article/Read/5419

登記：https://docs.google.com/forms/d/1PxJVKmXrc1qxcr-NNXQb6TKSvZIvFaW_kQ7KhpTQTTA

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