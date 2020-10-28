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【情緒病】陳奕迅重提患抑鬱症治療經過　Eason訪青山醫院感受病人生活【有片】

娛樂 12:43 2020/10/28

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陳奕迅早前在宣傳片提及曾患抑鬱症。

陳奕迅近日宣傳新歌《致明日的舞》，以歌曲帶出逆境中的正能量。而Eason近日亦為「精神健康諮詢委員會」任宣傳大使，並拍攝節目探訪復康病人，Eason在宣傳片提及8年前曾患上抑鬱症，故現時對精神健康課題特別關注。

陳奕迅20年的金曲《Shall We Talk》，早前成為「精神健康諮詢委員會」的主題歌曲，Eason除重新演繹，亦以大使身份參加「陪我講Shall We Talk」連串活動，旨在推廣精神健康，消除社會歧視。

陳奕迅早前為大會拍攝了幾條宣傳片，其中Eason提到自己也曾患抑鬱症，Eason憶述：「大約2012年完成世界巡迴演唱會後，回港處於休息狀態，但由兩年內連串演出繃緊狀態，到完全放鬆，一時極不習慣。」

Eason示範如何放鬆心情。（影片截圖）

用3個月治療情緒病

他指最明顯症狀有：「如忽然會無緣無故流眼淚，整個人提不起勁，失去動力。」

事實Eason以往也曾講及此事，當年《DUO》巡迴兩年演出，Eason完成巡唱後十分失落，情緒低落時，起牀後便會哭。

最初Eason沒有理會，後來為新碟開會工作，同事都察覺他不對勁，故讓他放假三個月。Eason後來看醫生，被確診患輕微抑鬱症。在長假中服用醫生開的藥物，並放下工作，最後才康復了。

【歌神大壽】陳奕迅46歲生日成功瘦身　Eason留家避疫半年練出靚身型【內附詳情】

陳奕迅日前推新歌《致明日的舞》宣揚正能量。

Eason在宣傳片以歌詞自勉：「如果沉默太沉重，別要輕輕帶過」。他指現在要學會平衡自己，如果遇上壓力，他會找個地方躺下來，閉上雙眼，然後深呼吸，情緒會逐漸平復。

Eason又指每個人都會低潮、困境及解決不到的問題，如發現情緒有問題，應向家人或朋友傾訴，若真有不尋常情緒反應，便要求醫幫助。

【陳奕迅演唱會】Eason開網上慈善演唱會為業界打氣　陳奕迅紅館開騷唱金曲

Eason指自己也有過情緒問題。（影片截圖）

到訪青山醫院

陳奕迅早前再為「精神健康諮詢委員會」拍攝特備節目，當中Eason走訪青山醫院，了解病人院內生活，也有跟病人交談；另外，Eason又去了聘請康復者的茶餐廳，跟員工聊天相處，又一齊弄菠蘿包。

Eason指希望藉此想喚醒大家，不要將精神病人標籤化，即使病患者有特定情緒反應及思維，亦是很正常，希望大眾更關注精神健康。

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港台節目《陪我講 Shall We Talk》，將由4位嘉賓主持陳奕迅、黃仁龍、江旻憓及彭秀慧 ，跟精神健康有關人士，相傾訴內心秘密，首集於11月1日9:05pm播出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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