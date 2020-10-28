41歲男兩年前葵涌醫院內死亡　35歲無業漢被控誤殺准保釋

▲ 41歲男子2018年在葵涌醫院內死亡，事隔近2年，警方起訴1名35歲無業男子誤殺罪。（資料圖片）

41歲男子於2018年11月在葵涌醫院內死亡，事隔近2年，警方起訴1名35歲無業男子誤殺罪，案件今（28日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件將轉介高等法院處理，押後至12月7日在東區裁判法院作交付審訊程序。被告獲准以現金1萬元保釋，期間不得接觸證人。

被告張澤明（35歲），報稱無業，被控1項誤殺罪，控罪指被告於2018年11月5日在香港非法殺死鄭學云。

案件今提堂，被告暫時毋須答辯，控方指案件將轉介高等法院處理，申請押後處理交付審訊程序。裁判官將案件押後至12月7日，在東區裁判法院處理交付審訊程序。

辯方有保釋申請，控方不反對保釋，但提出多項條件。裁判官最終批准被告以現金1萬元保釋，期間須居住報稱住址及每星期到警署報到1次，被告不准離港及須交出旅遊證件，另不得直接或間接接觸證人。

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記者：王仁昌