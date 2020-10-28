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【流感疫苗】多名立法會議員打流感針　陳肇始料接種人數會創高峰【圖輯】

社會 12:29 2020/10/28

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立法會議員打流感針。 （梁偉榮攝）

多名立法會議員今日（28日）早上自願接種流感疫苗，包括立法會主席梁君彥建制派議員；而民主派中只有教育界葉建源出席。到場的食物及衞生局局長陳肇始指，政府的10萬劑疫苗會陸續供應市場，籲市民踴躍接種。

點擊圖片即睇立法會議員接種流感疫苗情況：

    點擊圖片放大
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「流感針荒」變「流感針慌」，卓健即日起暫停提供流感疫苗注射服務，早前已購買疫苗顧客不受影響，詳情即看：【下一頁】

陳肇始表示，本港進入冬季流感高峰期，除了長者、小朋友及長期病患者，50歲或以上市民亦是優先接種疫苗的群組，呼籲市民踴躍接種‧。她說，留意到私人市場的疫苗供應緊張，政府已提供額外10萬劑疫苗，陸續供應市場，會繼續密切監察；加上疫情仍未平息，預計接種疫苗人數會創高峰。

梁君彥亦言，雖然新冠肺炎疫情緩和，但冬季流感高峰期即將來臨，情況或更嚴峻，呼籲大眾，為自身及家人健康做好防疫工作。

疫苗診所憂流感疫苗需求劇增，優先為400名前線長者清潔工接種，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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