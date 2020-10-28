【錢國偉病逝】攜手炮製經典節目《志雲飯局》　陳志雲累Wilson捲貪污案感愧疚

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉（Wilson）昨日因胰臟癌病逝，終年58歲。Wilson在圈中廣結人緣，逝世消息傳出後不少藝人發文悼念以表不捨，同時感激他的提攜。當年跟他合作炮製經典訪談節目《志雲飯局》的陳志雲亦有發文悼念，重提當年令Wilson捲入貪污案感到抱歉。

錢國偉於1983年加入無綫，由低做起，為TVB打造多個經典節目包括《獎門人》、《殘酷一叮》、《香港小姐》、《香港先生》、《美女廚房》、《味分高下》等等，全都是綜藝節目的收視保證。

【英年早逝】前無綫監製錢國偉病逝終年58歲 患胰臟癌5月入院做手術

當中曾經與TVB前高層陳志雲合作，炮製播放時期長達四年、159集的清談節目《志雲飯局》，成為佳話。陳志雲得知Wilson離逝的消息後，亦大感痛心，在社交網站回憶與Wilson的情誼。其中提及當年把對方捲入貪污案的調查，覺得非常內疚，但Wilson從未有一句抱怨，幸好對方離巢後有更好的發展。

全文如下：

在我的電話簿當中，又多一個人離開我，今日聽到Wilson Chin離世消息，好難過。我同Wilson可以說是合作無間，改變了我人生下半場的電視節目「志雲飯局」正正由他監製，不計算特輯在內，都有159集之多。

由前期準備，開機拍攝，以致後期製作，我與他共處的時間有幾多，不難計算得出來，大家可想而知。亦因為他曾參與這個節目，無辜地被捲入ICAC調查當中，這件事的發生，我對他仍然抱着很大的歉意，有情有義的他，從來沒有埋怨過我半句。

Wilson 其實非常珍惜TVB這份工作，雖然最終ICAC沒有查出他什麼來，這件事已令他無法留下。飲水思源的他，又怎會捨得TVB呢？在TVB他由低做起，對這間公司給他的機會，心裏常存感恩。那一次的離巢，一定傷透了他的心。幸好，Wilson 離開之後，創意和實力受到外界肯定，發展得比從前還要好。

我在TVB工作期間，一直可以話跟他合作無間。無論作為他的上司又好，作為主持人又好，在我眼中Wilson絕對是一個充滿才華，大情大性，討人喜愛的肥仔。

他可以説是周身刀，張張利。什麼都想做，什麼都想試，問他行不行？Wilson一定答你：「行」。我有時會懷疑真的嗎？結果，一次又一次，他的確能夠做給你看。無論電視節目、演唱會、廣告、電影，做什麼都會百分百投入。

雖然Wilson沒有擁有什麼學歷，他從來沒有停下來學習，熱愛吸收新事物，全力拼搏，充滿香港人靈活變通，奮發向上的精神。

他對人沒有半點做作，非常率性，我從來沒有聽過任何人說他半句壞話。前陣子，我知道他病了，便跟他互通訊息慰問。想不到，就此跟他永别。收到他離世消息，非常難過，我深信他現在一定在天國中得到安息，希望他的家人節哀順變。

希望大家好好珍惜在你人生中擦身而過嘅人同緣份，珍惜眼前人，珍惜家人，珍惜朋友，珍惜健康！