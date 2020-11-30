【整麵機】飛利浦ProMix手提攪拌機做三文魚青瓜蕎麥麵　以蔬果麵代替澱粉質減少攝取熱量【附食譜詳情】

▲ 註冊營養師Gloria為大家示範用飛利浦ProMix手提攪拌機來做三文魚青瓜蕎麥麵。

多吃高纖蔬菜，對修身及腸胃健康有幫助，飛利浦最近推出的 ProMix 手提攪拌機。大家可以用它來自製蔬菜麵條，適合習慣多肉少菜或者挑食，難以攝取足夠營養的人。今集《靚太廚房》請來「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師Gloria教大家用它來做三文魚青瓜蕎麥麵。

▲ 這個菜色高纖低脂低碳麵底分別選用了蕎麥麵及青瓜麵。

飛利浦ProMix手提攪拌機功能介紹，即睇【下一頁】

▲ 飛利浦ProMix手提攪拌機

以蔬果麵代替部分澱粉質降低攝取熱量

Gloria指這個菜色高纖低脂低碳麵底分別選用了蕎麥麵及青瓜麵，青瓜的熱量更比蕎麥麵低九成，以含有水份及纖維的青瓜麵取代一半蕎麥麵，可以降低熱量又不減飽肚感。

三文魚青瓜蕎麥麵

材料

青瓜 50 克（1 細條，約 1 碗）

三文魚 120 克

蕎麥麵 30 克（約半扎）

車厘茄 50 克（約 5 粒）

紫菜絲 2 湯匙

冷麵汁 3 湯匙

黑椒 1/2 茶匙

鹽 1/4 茶匙

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做法

1. 車厘茄洗淨，切半。

2. 青瓜洗淨，用意粉刀片切成青瓜意粉。

3. 蕎麥麵按包裝指示煮至軟身，過冷河後瀝乾。

4. 三文魚洗淨，抹乾，撒上黑椒和鹽，放入Airfryer XXL Premium健康空氣炸鍋，使用Smart Sensing智能感應技術的魚模式，或以200度烤約10-12分鐘即可享用。

5. 青瓜意粉和蕎麥面拌勻放碟上，加上車厘茄、紫菜絲，淋上蕎麥麵汁，旁邊放上三文魚即成。

貼士

蕎麥麵含抗氧化營養素蘆丁，有助抗氧化抗衰老，而且升糖指數比米粉、烏冬等低，所以消化時間較長，令飽肚感比較持久，適合減磅人士。

青瓜有豐富水份及適量纖維，熱量更比蕎麥面低九成。以青瓜面取代一半蕎麥面，可以降低熱量又不減飽肚感。

三文魚提供豐富的奧米加三脂肪酸和抗氧化物蝦青素，對心臟健康外，亦有助滋潤皮膚和抗衰老，令人容光煥發，特別適合秋冬季節時食用。

有獎遊戲

大家留意12月5日TOPick Facebook的影片，參加有獎遊戲，有機會獲得飛利浦ProMix手提攪拌機一份，名額2位。

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責任編緝：王芷瑩