【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了

▲ 人妻獲父母送樓做嫁妝，夫家竟以「都嫁進我們家了」為由，要求她將樓轉到丈夫名下。

婚姻有賴夫妻用心經營，不過結婚非兩個人的事，也要考慮雙方家庭，彼此溝通磨合。台灣一名女網民分享獲父母送樓做嫁妝，不過她婚後夫家竟以「都嫁進我們家了」為由，要求她將樓轉到丈夫名下，令她大惑不解為何要將財產轉移給丈夫。

該名人妻早前於facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿，表示與丈夫在大學時期已同居，大學畢業後兩年登記結婚，一切從簡，「沒有宴客、沒有發帖，連婚紗照都沒拍」，過年都是各自回家裡過，偶爾才二人一起出席家庭活動。

夫妻經濟獨立有共識

人妻指現時所住的房子是父母買給她，是公寓一層兩戶那種單位，而父母和弟弟就住在對面另一個單位。她透露經濟狀況穩定，兩個人有兩輛車和兩輛電單車，丈夫負責車子貸款，而且他還包辦家務。

不久前，她參與夫家的家庭旅遊，原本五日四夜行程，由於她要上班，只能在首兩天出席。可是旅遊結束後，丈夫跟她說他被長輩轟炸，說她沒有身為妻子及新抱的禮貌，別的太太在廚房幫忙，她卻坐在客廳與丈夫打機。她解釋︰

有先問過老公要不要去幫忙，他說：你根本連刀都不會拿，去湊什麼熱鬧？

遭長輩炮轟不懂做家務

她補充自己是「生活白痴」，以前都是爸爸和弟弟負責煮飯，所以結婚後「老公發現我連蔥跟蒜都分不清楚，就決定他自己做就好。」結果吃飯時，她遭長輩抱怨︰

你都荼毒你老公，叫他做事你自己都不做；一點媳婦的樣子都沒有；嫁進來不會洗衣煮飯還好意思坐在沙發聊天……

要求將父母贈樓轉丈夫名

除了這幾句令她覺得可笑，夫家長輩還有以下一句令她不解︰

嫁進來帶一間公寓當嫁妝也就算了，都嫁進我們家了，怎麼房子還是女生的名字？

她不明白父母給她的房子為何要過戶給丈夫，而且丈夫也從來沒要求，問網民「有人懂這個邏輯嗎？」後來丈夫把她帶離現場，她說以後不再出席夫家活動，丈夫居然亦贊成。

網民︰老公是神隊友

網民留言直指夫家長輩是「三姑六婆」，只會「說三道四的親戚」。不少網民讚賞人妻的丈夫，留言表示「幸好你老公是神隊友」、「你老公挺妳才是最重要的」，認為夫妻相處模式很捧，指出「要跟你過日子的是你老公，其他人說的不重要。」此外，有網民建議如果丈夫負責煮食，人妻也應該幫忙分擔家務。

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責任編輯︰王明芳