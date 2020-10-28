【港大副校長任命】張達明：倡盡職調查遭拒　學生會：校方應先釋學生疑慮才作決定

▲ 港大校委會昨日（27日）通過任命申作軍和宮鵬為副校長。（經濟日報資料圖片）

港大校委會昨日（27日）通過任命申作軍和宮鵬為副校長，任期5年。投支持票的港大校委會委員、法律學院首席講師的張達明指，曾提出對申作軍進行盡職調查但被拒，但信納無確實證據證明申作軍是黨委或黨員。港大學生會則認為，校方應先釋除學生疑慮才決定委任副校長。

港大任命申作軍及宮鵬為副校長，校委會聲明：申非共產黨員，詳情即看：【下一頁】

張達明今日（28日）在一個電台節目中表示，信納無證據顯示申作軍是黨員或黨委，自己在會上曾提出先作盡職調查，但不獲接納。他說，整體遴選委員會都是校內人士，經過恰當程序推薦，過程無人質疑，質疑校委是否要凌駕有關程序，認為不可以雙重標準，否則重演港大法律學院教授陳文敏遭否決出任副校長的風波。

港大學生會會長葉梓琳則稱，校方應先釋除學生疑慮，才決定委任，不能單憑申作軍的書面申述作判斷，將研究採取法律行動，推翻校委會決定。

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記者：陳曉瑩