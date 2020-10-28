【鄭何聯婚】準人妻何雁詩晒泳衣相　構思大婚當日如何玩新郎鄭俊弘　

何雁詩與鄭俊弘即將於11月結婚，二人不時高調晒恩愛，Sweet到爆！正在密鑼緊鼓籌備婚禮的何雁詩，昨日（10月27日）就飛甩老公鄭俊弘，與一眾好姊妹們傾大婚當日如果玩新郎！

【大婚日子】鄭俊弘何雁詩結婚廣告現九巴車身 準新娘Step大方回應網民負評

▲ 何雁詩與鄭俊弘將於11月結婚。（Instagram圖片）

何雁詩在社交平台貼出泳衣照，她寫道：

吊頸都要抖氣，最近做宣傳、籌備婚禮、加埋就黎踏入我的18+10大壽～忙得黎好開心 當未來老公去做gym～我就做係泳池邊踢水同姊妹團傾下當日點樣玩到班男仔攤攤腰～（呢個用詞好耐無聽過）諗起都興奮

網民見狀就叫何雁詩手下留情，並指她不會捨得把老公鄭俊弘玩到攤攤腰，她就搞笑回覆指是玩他的兄弟玩到攤攤腰。

▲ 何雁詩與好姊妹商量玩新郎。（Instagram圖片）

何雁詩與鄭俊弘一直都愛得高調，不時在社交平台上分享生活。

早前，就有網民發現二人的結婚相及祝福字句現身巴士車身，並於指定路線117行走，與結婚日期數字一樣，非常浪漫。

雖然網民對廣告反應兩極，有人大讚好浪漫，亦有人指太高調。

何雁詩亦有交代指廣告原來是鄭俊弘的粉絲出錢，作為送給他的結婚禮物。而面對網民負評，她亦大方表示不能介意，要多謝粉絲的禮物，很有心思。