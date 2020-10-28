【家居陷阱】劣質建材致新屋甲醛超標3倍　男子全身水腫驚現蛋白尿揭患腎病

▲ 一名30多歲男子疑因新屋使用劣質建材，致揮發性化合物超標而患上腎病。

新屋裝修可能暗藏健康危機，台灣一名30多歲男子數年前買入新屋，剛搬進去時感到有刺鼻味道，但不以為然，直到全身水腫、出現蛋白尿後求醫，才證實患上「局部性腎絲球硬化症」。其後經檢測發現，男子屋內的揮發性化合物超標4倍，甲醛類亦超標3倍，正正懷疑是致病原因。

據台灣節目「媽媽好神之俗女家務事」，醫藥記者梁惠雯分享一個疑因劣質建材致病的案例，並稱該事主「住房子住到自己一個腎都壞了」。梁惠雯稱，一名30多歲男子因腎功能越來越差而求醫，其後確診「局部性腎絲球硬化症」。

她解釋，人體腎臟內有一些腎絲球，屬腎功能最主要一個部分，幫助過濾代謝廢物。腎絲球本來是柔軟組織，當變硬後將無法可逆轉。

家中甲醛超標3倍

醫生其後詢問病史，懷疑是環境因素導致男子患病。據男子透露，他因新婚在大約4年前買入新屋，剛搬進去時已聞到刺鼻的化學味道。一直到身體出現狀況，他才回想起自住進去後，自己開始全身水腫、出現蛋白尿。

男子後來委托專業公司進行檢測，發現屋內有些揮發性化合物超標4倍，甲醛類則超標3倍。

男子回想起搬進去前，裝修公司曾跟他說所用建材都是上等貨，到專業公司檢測時，才跟男子說他受騙，並表示裝修所用的夾板都是貼皮，只有表面是木紋，內藏很多黏著劑，而這些揮發物質就是從黏著劑內跑出。

醫生：長期吸入可致慢性呼吸病

新屋入伙總彌漫裝修味，究竟這些氣味對健康有何影響？呼吸系統科專科醫生吳健聰曾受訪指出，「裝修味」屬揮發性的有機刺激物氣體，如甲醛、苯及二甲苯：

當中甲醛對健康影響最多，例如刺激眼睛及鼻子後，會令人流眼水、鼻水、鼻塞及打噴嚏；長期直接接觸者，如裝修工及木工如沒有做好保護措施，易因吸入濃度過高的甲醛，出現氣管發炎、咳嗽及痰多等慢性呼吸病症狀。

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甲醛可持續釋放達10年

根據世衞轄下的國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer, IARC），甲醛（formaldehyde）是1級致癌物。而甲醛主要來源是夾板、傢俬中的膠水，可以持續釋放達10年。

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責任編輯：羅嘉欣