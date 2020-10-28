【廚具登場】Proluxury普樂氏氣炸鍋系列推介　大火力無油煙烹調+8種烹調程序+自動斷電功能【附4款氣炸鍋詳情】

▲ Proluxury普樂氏推出不同款式的氣炸鍋配合不同用家。（圖片由Proluxury普樂氏提供）

近年，氣炸鍋成為廚房的廚具，對於講求效率及追求少油低脂健康飲食的人來說是煮食好幫手。Proluxury普樂氏推出不同款式的氣炸鍋配合不同用家，滿足不同容量、外形品味及功能要求。

無油煮食零技巧

Proluxury普樂氏氣炸鍋就可無油煮食，採用氣炸方式，大大降低脂肪含量。加上煮食程序簡單，預設的8種烹調程序，方便大家一按即可輕鬆炮製著條、PIZZA、烤雞、蛋糕、芝士撻、乾果等美食。只需放入鍋中，按選擇烹調模式即可簡單完成，無需技巧，下廚新手一樣無難度。

智能設計

Proluxury普樂氏氣炸鍋以360度熱空氣循環，高效能大火力無油煙烹調，減少用油量，令大家炮製惹味美食也不會有油膩感，煎雞翼、炸薯條、烤魚、焗蛋糕都無難度。

配備智能觸控設計，簡單易用，輕鬆選擇煮食模式、80至200度溫度及定時器，一按即可烹調出過百款美食。

安全可靠

Proluxury普樂氏氣炸鍋備有溫度記憶設定，隨時取出烤籃放回原位，也可繼續原本設定運作。加上內置感應機關，取出時即會自動斷電，安全可靠。

另外，後置散熱孔可防止過熱，底部隔熱設計亦有助底部散熱，讓大家煮食更放心。

4款Proluxury普樂氏氣炸鍋推介

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Proluxury 普樂氏 3.5公升智能無油空氣炸鍋 (PAF055035) 零售價HK$829 優惠價HK$529

優雅的珍珠白色機身，具備大火力無煙烹調功能，加上360度熱空氣循環，輕鬆烹調不同美食。氣炸鍋配備特大容量手提炸籃，方便取出食物，烹調更多食材。

Proluxury 普樂氏 1.7公升迷你空氣炸鍋 (PAF052017) 零售價HK$488 優惠價HK$298

機身小巧，加上可愛外型，配備易用旋鈕控制溫度及時間，煮食新手也懂得使用。

Proluxury 普樂氏 2.7公升智能空氣炸鍋 (PAF055027)零售價HK$768 優惠價HK$529

時尚的智能觸控設計，簡單易用，輕鬆選擇煮食模式、溫度及時間。

Proluxury 普樂氏 11公升空氣炸鍋 (PAF500110) 零售價HK$1,299 優惠價HK$799

超大容量氣炸鍋，原隻烤雞一樣無問題。加上備有透明玻璃設計，可看到食材的烹調程度。

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責任編緝：王芷瑩