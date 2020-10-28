【流感疫苗】特首司局長打流感針　籲市民及早接種

▲ 行政長官林鄭月娥（左三）、政務司司長張建宗（左一）和財政司司長陳茂波（右二）接種季節性流感疫苗。（食衞局提供）

行政長官林鄭月娥今日（28日）率領多名司局長和副局長接種季節性流感疫苗，呼籲市民及早接種流感疫苗，並保持良好個人和環境衞生，作好準備應對冬季流感高峰期。

林鄭月娥表示，新冠肺炎於全球大流行，加上冬季流感高峰期將至，同時患上流感與2019冠狀病毒病人士可能會出現更嚴重病情。接種流感疫苗是有效預防季節性流感及其併發症的方法之一，亦可減低因流感而入院留醫的機會和死亡風險。她呼籲流感高危群組盡早透過「政府防疫注射計劃」，在公營醫療系統接種免費季節性流感疫苗，以增加個人保護。

多名立法會議員今日（28日）早上自願接種流感疫苗，包括立法會主席梁君彥建制派議員；而民主派中只有教育界葉建源出席。詳情即看：【下一頁】

針對近日市民對季節性流感疫苗需求殷切，政府已於上周四（22日）公布增加整體流感疫苗的供應及分配疫苗的安排，包括為有需要的公私營合作學校外展隊及參與「疫苗資助計劃」的醫生分階段供應10萬劑額外疫苗，以鼓勵流感高危群組更早接種流感疫苗，並藉此紓緩私人醫療市場供應緊張的情況。

政府在2020／21季度繼續透過「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」和「季節性流感疫苗學校外展（免費）」計劃為合資格流感高危群組提供免費及資助季節性流感疫苗接種，包括6個月至未滿12歲兒童、50歲或以上人士、孕婦、智障人士及領取傷殘津貼人士等。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙