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【海洋哀歌】深井發現海龜屍體疑誤食垃圾亡　食道脹大腸胃塞滿飲品包裝塑膠手套

休閒消費 14:26 2020/10/28

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有市民在深井發現一隻海龜屍體，經專家解剖檢查後，發現海龜體內塞滿大量垃圾。

海洋生態出現危機，人類製造大量垃圾未有妥善處理，時有海洋動物誤食塑膠死亡的報道。早前，有本港市民在深井發現一隻海龜屍體，聯絡海洋動物影像解剖研究組，經解剖檢查後，發現海龜體內塞滿大量垃圾，驚現有完整的塑膠手套，又有不同的包裝袋，專家呼籲大家保護自然生態，不要亂丟垃圾成為殺海龜的幫兇。

死亡海龜體內塞滿垃圾

隸屬城大的臨床動物醫學系及海洋污染國家重點實驗室的「海洋動物影像解剖研究組 」昨日（27日）在facebook專頁發帖，指出10月13日掛8號風球浪卡時，有熱心市民聯絡研究組，在深井雙仙灣發現一隻海龜屍體，這是近期研究組協助漁護署處理的第二隻海龜。有關人員藉解剖去研究海龜的健康狀況及生活史，並驚現海洋垃圾嚴重影響生態。

研究人員為海龜進行傳統解剖。（圖片提供︰海洋動物影像解剖研究組）

死亡的海龜是少年綠海龜，由於成長未成熟，無法推斷其性別。研究人員指出相比起上一隻綠海龜，此龜的腐爛程度沒有那麼嚴重，進行傳統解剖時仍可以找到部份完整器官，而透過影像解剖，發現海龜的食道、胃部及腸道有食物及異物，尤其食道明顯脹大。

經傳統解剖後，除了小部份係食物同糞便外，其餘全部都係海洋垃圾，例如膠袋同飲品包裝紙。雖然唔可以百分百肯定哩隻綠海龜嘅死因，但可以清楚見到海洋垃圾正在影響緊海龜。

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專家籲勿亂拋垃圾

海龜體內塞滿了形形式式的垃圾，包括一隻非常完整的塑膠手套，大小約15厘米乘25厘米。此外，經過人員清洗後，垃圾中可以見到有樽裝飲料的包裝紙、用作做誘餌或魚餌的南極蝦包裝紙等。

未能確實該海龜主要死因是否因誤食垃圾，但研究組指出︰

海洋動物誤食塑膠垃圾有機會造成腸道阻塞，引致消化系統潰瘍同穿窿，最後導致動物死亡。大家記得千祈唔好亂拋垃圾！

專家並呼籲市民不單止勿製造海洋垃圾，亦要留意在市區及郊區棄置的垃圾，它們都有機會透過風雨或溝渠等流入大海，危害海洋動物的健康，破壞海洋生態！若果市民見到擱淺的海洋動物，記得致電1823通知漁護署，或聯絡海洋動物影像解剖研究組。

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責任編輯：顏紫燕

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