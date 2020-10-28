【新冠肺炎】本港新增2宗輸入個案 連續3天無感染源頭不明個案
社會 14:04 2020/10/28
本港今日(28日)新增2宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案，屬連續3日無本地感染源頭不明個案。衞生防護中心及醫管局今日下午不設疫情記者會。本港累計至今有5311宗新冠肺炎個案，當中包括5310宗確診及1宗疑似個案。
衞生防護中心公布今日新增2宗確診個案，涉及一名37歲女子，從印尼抵港，居葵涌荃灣絲麗酒店；另一名則為28歲女子，從印度抵港，二人一直未有病徵。
本港周五(30日)起放寬部分社交距離措施，食肆每枱人數上限放寬至6人一枱，惟公眾場所則維持4人限聚令。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為食肆每枱人數上限與限聚令人數不平衡，兩者應一致，避免市民感到混亂。詳情請見【下一頁】
不過，食衞局局長陳肇始則提出，室內及戶外有不同風險，防疫措施需要張馳有道，整體是不希望有太多人群聚集，也需要逐步去調整措施。詳情請見【下一頁】
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記者：陳正怡