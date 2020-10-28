曾國衞：當局正積極研究境外投票可行性和具體安排

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞表示，當局正積極研究境外投票可行性。（梁偉榮攝）

政制及內地事務局局長曾國衞表示，多年來有聲音要求政府推行境外投票，特區政府一直對境外投票持開放態度，正積極研究境外投票的可行性和具體操作安排，如有方案涉及條例修訂，將提交立法會審議。

選民資格方面，曾國衞指，政府目前未有計劃更改，根據政府估算，在廣東省通常居住的18歲以上港人約有33萬人將蒐集更多數據作參考之用。他強調，任何人無論在香港或境外作出選舉舞弊，均屬違法，廉政公署會視乎案件實際情況，採取執法行動，包括搜查及拘捕。

民建聯劉國勳形容，境外投票是「便民措施」，認為港府有責任確保在內地發展市民有投票權。民主黨林卓廷質疑，境外投票若涉及在內地出現選舉舞弊情況，例如出現種票和買票情況，廉政公署將無法在當地進行調查執法，「廉署沒有跨境執法的權力」。

記者：尹櫻霖

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