【超市大搜查】潤唇膏含礦物油物質潛在致癌風險　盤點16款安全潤唇膏【附詳細名單】

▲ 潤唇膏含礦物油物質潛在致癌風險

天氣日漸轉涼及乾燥，為防嘴唇爆拆，不少人都會使用潤唇膏。消委會今年曾檢測市面45款潤唇膏的礦物油物質成分，當中有36款樣本檢出MOSH混合物，23款檢出微量至少量MOAH混合物。不少海外研究指MOSH及MOAH有潛在致癌風險，部分被吞食後有機會積存體內。到底有什麼潤唇膏較為安全？

何謂MOSH及MOAH？

據消委會，「短鏈MOSH礦物油物質」及「長鏈MOSH混合物」含量分別建議少於5%和10%。動物研究顯示，兩者與肝臟肉芽腫的形成或有關；而在人體積累可能與肝臟、脾臟、淋巴結及其他器官出現脂肪肉芽腫或有關連，但暫時沒有相關發炎反應或其他嚴重不良後果的數據。

MOAH是另一種存在於礦物油成分的物質，可能含有致癌物質，部分懷疑具有基因毒性和致癌性。歐盟食物安全局（European Food Safety Authority）認為經飲食攝入MOAH的安全風險值得關注。

TOPick以今年3月消委會報告及2017年國際消費者研究及試驗組織（ICRT）報告，整合出16款安全、不含MOSH及MOAH的潤唇膏。

消委會報告9款不含MOSH及MOAH潤唇膏如下：

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消委會指出，除「EVE LOM KISS MIX」沒有標示詳細成分資料外，其餘8款的成分列表均顯示，樣本並無添加礦物油成分。

至於國際消費者研究及試驗組織（ICRT） 則於2017年讓測試人員在世界各地選取較知名品牌測試，結果顯示26款潤唇膏不含礦物油物質，當中10款香港有售，其中「Melvita」有機堅果保濕潤唇膏、「lavera」有機抗敏潤唇膏及「BURT'S BEES」蜜蠟皇牌潤唇膏的結果與本港消委會一致。

ICRT檢測其餘7款不含MOSH及MOAH潤唇膏如下：

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ICRT亦有檢測保濕能力，指出上述10款有9款均具中等保濕效能，其中4款平價至中價樣本包括：

CAUDALÍE

Melvita

eos Evolution of Smooth

CATTIER Paris

被評為既有不錯的保濕效果，試用者評價亦不俗。「CATTIER Paris」不含任何可致敏的香料成分，另外3款則分別有1至3種可致感香料成分。

不過ICRT檢測又發現「Dr. Hauschka滋養潤唇膏」含有多達10種可致敏香料成分、「LUSH ROSE LOLLIPOP Lip Balm」則有6種，對香料成分敏感人士宜避免使用。

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責任編輯：楊宛茜