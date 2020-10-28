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【蚊叮蟲咬】熱愛戶外活動被蚊蟲叮咬眼睛不適　男子求醫取出20條生猛寄生蟲

健康 17:20 2020/10/28

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一名男子被蚊蟲叮咬後眼睛不適，醫生從他眼部取出20條寄生蟲。

被蚊蟲叮咬也有機會感染寄生蟲。蘇州一男子熱愛戶外活動，1年前已感到眼睛不適，好像有異物，但他並無理會，直至最近異物感增強而求醫，結果醫生從他眼睛取出近20條寄生蟲。

《蘇州日報》報道，早在1年前，該名年過60歲的萬姓男子已感到眼睛有異物，至今年10月情況加劇而求醫，並接受手術。醫生從他眼睛取出近20條白色、又長又幼的白色寄生蟲「結膜吸吮線蟲」（Thelazia callipaeda）。

點擊圖片看手術過程：

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醫生：主要寄生於狗貓等動物

該院眼科副主任奚婷醫生表示，結膜吸吮線蟲的成蟲主要寄生於狗、貓等動物的眼結膜囊和淚管內，偶爾會寄生於人、兔等動物的眼部。由於患者進行戶外活動時曾被蚊蟲叮咬，醫生估計，極有可能是中間宿主感染結膜吸吮線蟲後，令該男子眼部受感染。接受手術後，男子康復進度良好。

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責任編輯：羅嘉欣

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