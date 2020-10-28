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【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】

娛樂 14:25 2020/10/28

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馮盈盈在節目中首次回應前度結婚一事。

前港姐馮盈盈（FYY）去年底宣布與拍拖4年的醫生男友「寶寶」鍾文浩（Martin）分手，過去二人愛得甜蜜，分手後又曾傳出各有新戀情，及疑似復合的消息。

本月初，Martin就在個人社交平台上載與一名長髮美女的合照，後來甚至傳出他將閃婚。

後來Martin回應自己未打算結婚，但未就新戀情作回應。

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馮盈盈指若前度真的結婚會大方祝福。（Instagram圖片）

大方祝福前度

對於前度婚訊，馮盈盈就在節目《#後生仔傾吓偈》中首度回應前度婚訊的話題。該集節目以「前度結婚了」為題，FYY之前一直未作出任何回應，今次首度開腔的她就指自己也是透過新聞才得知消息。

馮盈盈開玩笑指：「結咗都可以離，係未先？所以，唔係咩大不了嘅事。」

不過，FYY就稱知道婚訊後都是得啖笑，因為網上流傳的結婚通知書中，Martin的出生年、月、日，及地址都是錯的，所以一笑置之便算。

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馮盈盈與前度Martin曾愛得高調。（Instagram圖片）

當節目講到「如果前度結婚你會不會去？」，FYY就表示一定會去：「我仲會扮到最靚！」，她又笑指：「我不會特登扮到好靚，但係我控制唔到都冇辦法。」

講完笑後，馮盈盈就認真指如果前度結婚，自己會大方祝福：「只是因為新聞是假的才不多作回應，不是因為我小氣、酸爆及呷醋。」

而且，馮盈盈與Martin分手後仍維持朋友關係，雙方有聯絡，但始終不是對方的代言人，所以才不會作出任何回應。

Martin已有新女朋友。（Instagram圖片）

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Martin爬頭再覓幸福

二人自回復單身後，生活都各有精彩，馮盈盈與鄭衍峰傳出緋聞；Martin亦於四月被影到與長髮女到下白泥看日落，本月初又貼出與一名女子的合照。

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直至日前，Martin正式在社交網站公開新戀情，他在限時動態放上一張全身合照，站在海傍日落前的他輕摟身旁女子的纖腰，並在照片上標記「#Sunsetlover」，意指日落戀人。

而此女就與Martin月初放出的正面合照中的女子非常相像，當時已有數名好友在照片下留言祝福。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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