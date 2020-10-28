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【自私父母】勸2歲童勿著鞋踩收銀枱　港女遭家長粗口辱罵：睇你都生唔出仔㗎啦

育兒經 14:47 2020/10/28

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有港女勸喻2歲童勿踩收銀枱，惟遭其家長大聲以粗口辱罵。

疫情下香港人的衛生意識提高，有港女於社交媒體發帖，指發現一對父母任由約2歲大孩子著鞋踩上收銀枱上，便提醒其家長，不料幼童的爸爸竟大聲以粗口辱罵，「睇你都生唔出仔㗎啦！」

一名港女於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指到某百貨公司購物於嬰兒部收銀處排隊付款時，看見前面一對父母正在付款，而爸爸則抱著年約2歲的孩子。港女留意到孩子的鞋子明顯曾踩過地下，充滿污跡，

個爸爸一路俾錢，佢個BB隻鞋就係咁踩到收銀處張枱。

港女勸喻2歲童勿踩枱面

港女憶述，當時疫情肆虐，而收銀處正於嬰兒部，有不少小朋友經過，她便好聲好氣勸喻其爸爸，「阿BB隻鞋仔踩到張枱呀」。然而，對方裝作聽不到，只顧著付款。港女便再次大聲說，

先生，BB隻鞋仔踩到張檯，不如你抱翻起佢。

幼童爸爸大聲粗口辱罵

而爸爸聽見後竟怒瞪港女一眼，還是任由孩子踩踏收銀枱。港女不禁說出一句「無家教」。沒想到，爸爸非常憤怒，他立刻將孩子交給旁邊的妻子，當眾指著港女破口大罵，更以粗口辱罵，

佢係BB嚟㗎，你點解唔體諒下佢？睇你都生唔出仔㗎喇八婆！

籲家長們好好管教孩子

幸好，有途經的男士路見不平為事主解圍，但那名爸爸竟脫下口罩繼續罵人，嚇得男士急腳離開。最後港女的丈夫趕到，講粗口的爸爸見非她一人，便慌忙離開。港女指該對父母操流利廣東話，而她則對事件感到非常無奈。

點解都係香港人咁無公德心呢？將心比己，你會想自己個BB舐人鞋底咩？希望啲爸爸媽媽記住，無人有義務包容你個BB，BB無禮貌，啲人只會覺得係你教得唔好。

文章獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳

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