荔景邨女戶主疑夫妻感情生變縱火被捕　丈夫二級燒傷留醫ICU

▲ 葵涌荔景邨仰景樓發生縱火案。

葵涌荔景邨仰景樓發生縱火案，今早（28日）凌晨3時28分，上址九樓一單位發生火警。消防接報到場開動一條喉及3隊煙帽隊撲救，一小時後將火撲滅。火警中共有6名住客受傷或報稱不適，其中3人包括起火單位2名住客和同層另一單位住戶，則吸入濃煙不適送院，需送院治理。警方今早在涉案單位附近，以涉嫌縱火拘捕一名43歲女子。

現場消息指，起火單位住有一對夫婦及男戶主的母親，事發時夫婦因事故爭執，妻子竟縱火後離開單位，男戶主救火時致手腳二級燒傷。女戶主今早回家時，被警員以涉嫌縱火拘捕帶走調查。

是次火警令約百名住客須疏散到樓下，其間有住客帶同寵物逃生，消防調查後相信火警有可疑， 警方將火警列作縱火案處理，交葵青警區重案組跟進。46歲男戶主救火時手腳受傷， 與其71歲姓梁母親走火警時腳部擦傷，需送院治理。

葵青警區助理指揮官 (刑事) 林志源表示，涉事起火單位共住3人包括一對夫婦和男士的母親，46歲男戶主身體有約1成燒傷，達二級燒傷；今早9時許以涉嫌縱火拘捕一名43歲中國籍女子，是受傷男子的妻子。

他指，現場檢獲懷疑天拿水，相信是為縱火物料，而過往曾經接獲案發單位有人企圖自殺的求助，現時要調查案件是有預謀，或是出於偶然。他又稱，受傷男戶主目前在深切治療部治理，仍未清醒，未能為他錄取口供，相信案件與夫妻感情糾紛有關。

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記者：黃傑偉