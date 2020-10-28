少女藏汽油彈原料改判服務令 上訴庭指原審裁判官原則性犯錯

▲ 15歲少年早前就藏汽油彈原料被判感化，上訴庭接納律政司覆核申請，改判120小時社會服務令。(經濟日報資料圖片)

15歲少女涉於去年國慶日前夕，在天水圍街頭被發現攜有乙醇、白電油等製作汽油彈原料，早前承認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，被判感化令1年。律政司認為判刑過輕，上訴庭批准覆核，改判120小時社會服務令。上訴庭(28日)今頒下判詞指，原審裁判官作出判刑時，完全忽略必須充分反映懲罰和阻嚇兩項重要的判刑因素，上訴庭指這屬原則有錯，引致判刑過輕。

現年16歲女生，案發時15歲，被控於去年9月30日在天水圍天華路管有一樽裝有乙醇的玻璃樽及一罐白電油等物品。少女承認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，被判感化1年，上訴庭批准律政司覆核申請，改判120小時社會服務令，今頒下書面判決。

首席法官潘兆初指同意法官彭寶琴判決，潘補充指法庭近期處理不少涉及干犯嚴重罪行的年輕犯人的量刑案件，並於另一宗覆核案中已確立判刑原則，包括判刑時法庭須基於公眾利益，對嚴重罪行的判刑需與罪行嚴重性和犯罪情況相稱，以收保護公眾和阻嚇罪行等效果。法庭就少年人作出判刑時，亦需考慮其情況和更生等需要，小心衡量後作出合適的判刑；潘指下級法院必須遵從以上原則。

潘重申，本案答辯人管有可以製造汽油彈的工具和材料，並有意圖製作汽油彈以測試其威力，無疑屬嚴重罪行。原審裁判官判處1年感化令，明顯違反有關判刑原則，並且完全忽略了判刑必須充分反映懲罰和阻嚇這兩個重要因素，屬原則性犯錯，以致判刑過輕，法庭必須干預。

潘又指原審裁判官表示所有判刑選項仍然存在，即包括非拘留式刑罰和拘留式刑罰，她便應該一次過索取所有相關報告，而原審裁判官只索取感化報告，又沒有解釋其理由，其做法予人的印象是她早已認為感化令是最合適的判刑選項，故只局限於索取感化報告。

法官彭寶琴於判詞中指，於衡量判刑因素時，法庭應盡量給予年輕犯案者更生的機會。若基於公眾利益的考慮，因罪行或犯罪情況嚴重而需要判處犯案者具阻嚇力的判刑時，年輕或個人背景均是有力的求情因素，甚至可說是微不足道。

判詞續指，本案屬嚴重類別，法庭作出判刑時須考慮答辯人製造汽油彈的意圖，亦應考慮有關意圖所涉的潛在危險，以及公眾對這種犯罪意圖的憎惡。判詞指原審裁判官沒有索取其他如教導或更生中心等報告，做法有錯及不可取。原審裁判官只側重答辯人更生改過而判處感化令，實屬原則上錯誤及明顯過輕，改判社會服務令，以達更生及阻嚇作用。

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記者：林育慧