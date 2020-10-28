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【新冠肺炎】衞生署今起於機場推RT-LAMP快速檢測評估　抵港者可額外留漱口樣本檢測

社會 15:08 2020/10/28

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，接連多天錄得輸入確診個案，衞生署今日(28日)起於香港國際機場，展開為期2星期「RT-LAMP」快速核酸檢測技術評估測試；抵港人士除現行須到臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本外，亦可自願收集另一漱口樣本作RT-LAMP快速核酸檢測，入境者檢測結果仍以衞生署RT-PCR檢測結果為準。

衞生署表示，今日起於香港國際機場開始就一項RT-LAMP快速核酸檢測技術進行評估測試，有關試驗將與衞生防護中心轄下公共衞生化驗服務處目前使用的「參考標準」RT-PCR核酸檢測並行進行，為期2周，以評估RT-LAMP技術的靈敏度及可靠性。

署方稱，從機場入境的人士抵港後，須按現行安排立即前往衞生署設於機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並交予衞生署工作人員作RT-PCR檢測；隨後需按指示到臨時樣本採集中心內的「快速檢測區」聽取講解，依指示收集漱口樣本作RT-LAMP快速核酸檢測，過程約為30分鐘。

發言人補充，是次並行試驗屬自願性質，有關樣本將由本港私營化驗所進行化驗，不會影響入境者需要等候檢測結果的時間，入境人士檢測結果會以衞生署RT-PCR檢測的結果為準，「檢測待行」安排仍然有效，即旅客仍然必須等候經RT-PCR檢測確認陰性結果才能前往檢疫。

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責任編輯：陳正怡

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