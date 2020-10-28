港協暨奧委會正參考廉署意見檢討運動員遴選程序　料明年3月底完成

▲ 港協暨奧委會正檢討運動員遴選程序包括覆檢及上訴程序。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（28日）在立法會回應政府帳目委員會報告，他指，港協暨奧委會為增加選拔運動員參加國際綜合項目運動會的透明度，正參考廉政公署制定的防貪錦囊中的最佳做法和海外範例，檢討運動員遴選程序包括覆檢及上訴程序，預計在2021年3月底前完成檢討，繼而公布經修訂的程序。

在管治方面，港協暨奧委會已由2020年7月1日起採用新的雙層申報制度。該會亦正檢討其委員會架構，包括委員會的類別、數目、成員及開會次數，以期改善會議管理和董事局及委員會成員的會議出席率。

為提升各體育總會的管治水平，民政局向港協暨奧委會提供一筆為期5年，由2020/21至2024/25年度，每年500萬元的限時撥款，用於檢視各體育總會的運作及內部監管機制。

該會已成立專責小組負責檢討工作，當中主要包括制訂一套管治守則，以及審視各體育總會的《章程細則》、董事局的組成及選舉機制、財政報告及審計機制、運動員遴選及上訴機制等。港協暨奧委會亦會以身作則，檢視其運作和內部監管機制，並作出適當的改善措施。當局會密切監察檢討工作的進度。

此外，當局已接納體委會及專責小組的建議，為足總在2020/21至2022/23年度3個球季提供有時限撥款，以推行其「2025計劃」。如足總的表現與表現目標及指標有重大落差，當局會考慮減少撥款或縮短撥款的年期，務求在財務上令足總有更大動力作出預期的改善。當局會於2022年底前就足總推行的「2025 計劃」的表現進行中期檢討，並視乎檢討結果決定剩餘球季向足總撥款的安排。

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責任編輯：陳子謙