【新冠肺炎】逾170名院舍員工院友染疫　機電署巡8院舍研改善室內通風減傳播

▲ 截至今年10月19日，共175名院友及院舍員工確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，就有議員於今日立法會會議上就殘疾人士院舍及安老院舍感染情況作出提問，獲勞工及福利局局長羅致光書面答覆，指出截至今年10月19日，共175名院友及院舍員工確診，前者共29人因疫離世，為減院內傳播，社署早前已安排機電署到訪8間安老院及殘疾人士院舍，並正探討改善院舍室內通風的可行方案。

安老院及殘疾人士院舍受疫情影響慨況：

安老院 殘疾人士院 合共 死亡 ＊院友確診個案 102宗 33宗 135宗 29人 ＊員工確診個案 24宗 16宗 40宗 0人 ＊涉及確診個案的院舍 19間 10間 39間 ／ ＊需要接受檢疫院友 409人 78人 487人 ／ ＊需要接受檢疫員工 171人 70人 241人 ／ 透過「補充勞工計劃」聘用輸入護理員 （在今年8月底） 2,672人 其中44人曾在有確診者的院舍工作 135人 其中2人曾在有確診者的院舍工作 2,807人 ／ 有10宗確診個案或以上的院舍 （截至今年10月28日） 安老院／殘疾人士院 錄得個案 港泰護老中心 46 救世軍隆亨長者之家 15 屯門康和護老中心黃金分院 40 深水埗敬福護理院 14 匡智梨木樹宿舍 24 國寶之家 20

＊截至今年10月19日

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提升院舍室內通風水平

社署早前已安排機電工程署到訪8間安老院及殘疾人士院舍視察及給予意見

社署現正與相關部門合作，探討改善院舍室內通風的可行方案

探訪安排

社署於今年7月8日發信提醒所有安老院及殘疾人士院舍參照《預防2019冠狀病毒病給安老及殘疾人士院舍的指引》，指明除體恤原因及公務外，一律不得探訪

在安排因應個別院友的特殊情況及體恤原因的探訪時，必須加強採取謹慎而有效的措施

社署亦建議院舍盡量協助親屬透過其他方式（例如電話及視像通訊設備）聯絡院友

住宿照顧服務、院舍外展醫生到診服務

繼續運作

社署已不時提醒院舍在向院友提供日常照顧及訓練時，保持社交距離的措施，

鼓勵服務營辦機構利用電話及視像通訊設備等可行方式，與服務使用者及其家人／照顧者保持聯絡及提供支援

為院友購置電話及視像通訊設備

樂齡及康復創科應用基金於2018年12月推出以來已接受共3批次的申請

在2020年4月17日截止的最新一輪申請中，基金秘書處共收到約70宗電話視像通訊設備的相關科技產品的申請；截至2020年8月底，基金秘書處已審批當中超過60宗的申請

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此外，勞福局在去年5月收到由社署成立的「檢視院舍法例及實務守則工作小組」提交的報告，就安老院及殘疾人士院舍規管的不同範疇提出共19項建議，包括將殘疾人士院舍及安老院舍現行的住客法定最低人均樓面面積，由現行6.5平方米上調至8至9.5平方米。

勞福局回覆指，港府已分別於去年4月及今年6月諮詢立法會福利事務委員會；及立法會福利事務委員會及衞生事務委員會轄下長期護理政策聯合小組委員會，亦曾於去年下半年諮詢安老事務委員會、社會福利諮詢委員會及康復諮詢委員會，以及於今年上半年舉辦了4場持份者地區交流會。港府現正進行法例修訂的準備工作。

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記者：鄧凱文