【停薪留職】新華旅遊向員工發信由12月起停薪留職　指公司陷入嚴重困境

▲ 新華旅遊發通告指所有員工都需要停薪留職。（陳國峰攝）

疫情持續，旅遊業界未可恢復業務，新華旅遊昨日（27日）向員工發出有關停薪留職5個月的通告，內容提及由12月起，所有員工都需要停薪留職，有關安排會分兩階段進行。

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通知中指由於疫情持續反覆，行業復難遙遙無期，接近一年的零收人現實已使公司陷入嚴重的困境，公司在迫於無奈的情形之下將推行停薪留職計劃，包括由2020年12月1日至2021年2月28日止；以及由2021年3月１日至5月31日止。公司會於明年2月再審視有關安排。

▲ 新華旅遊發通告指所有員工都需要停薪留職。（梁偉榮攝）

香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生回應TOPick查詢指，已證實有關事件，他稱明白公司做法，因業界從農曆新年起就已經沒有旅行團，大部分旅行社公司已沒有收入。

新華旅遊曾申請政府第一期「保就業計劃」，獲補貼約668萬元，承諾受薪僱員人數297人，至於第二期「保就業計劃」截至10月21日的獲批名單中，暫未見新華上榜。

不過，新華旅遊一個月前曾遭韓國一間旅遊服務公司入稟追討327萬港元的落地費及團費等。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅就稱未有收到以上消息，指業界自去年8月起先後受社會運動及疫情影響，令不少導遊毫無收入，形容業內是「無一倖免」。

被問到最近推出的本地遊是否能有幫助，黃指實際幫助不大，但有此計劃總比沒有收入較好。他續提到，單靠本地旅客人數是遠遠不足，加上港人對本地旅的報名意欲不高；疫情下更有不少防疫措施需要跟從，令旅行團的成本增加。黃說，業界現時最基本是希望盡快通關，亦樂意配合政府的防疫政策，望通關後可以吸引更多內地旅客到港。

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此外，新華旅遊公司昨（27日）遭韓國旅遊服務公司入稟高等法院，指稱新華旅遊拖欠導遊、酒店住宿等費用，向對方追討逾327萬元。

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記者：郭家穎