新華旅遊向員工發信由12月起停薪留職　指公司陷入嚴重困境

▲ 新華旅遊發通告指所有員工都需要停薪留職。（資料圖片）

疫情持續，旅遊業界未可恢復業務，新華旅遊昨日（27日）向員工發出有關停薪留職5個月的通告，內容提及由12月起，所有員工都需要停薪留職，有關安排會分兩階段進行。

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通知中指由於疫情持續反覆，行業復難遙遙無期，接近一年的零收人現實已使公司陷入嚴重的困境，公司在迫於無奈的情形之下將推行停薪留職計劃，包括由2020年12月1日至2021年2月28日止；以及由2021年3月１日至5月31日止。公司會於明年2月再審視有關安排。

香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生回應TOPick查詢指，已實證有關事件，他稱明白公司做法，因業界從農曆新年起就已經沒有旅行團，大部分旅行社公司已沒有收入。

此外，新華旅遊公司昨（27日）遭韓國旅遊服務公司入稟高等法院，指稱新華旅遊拖欠導遊、酒店住宿等費用，向對方追討逾327萬元。

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記者：郭家穎