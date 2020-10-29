【自熱鍋爆炸】不當使用自熱鍋食品恐變炸彈　男子誤用致爆炸淥傷眼

▲ 江蘇一班消防員近日親自拍攝片段，講解自熱鍋如使用不當恐引發的危機。

內地近期興起一股自熱鍋食物的風氣，用戶只需為鍋內的加熱包加水，在不用開火的情況下食物就會被煮熟。不過，這類自熱鍋食物卻暗藏危機，內地曾有男子因使用不當而令自熱鍋爆開，並被濺出的熱水淥傷眼睛。江蘇一班消防員近日親自拍攝片段，講解自熱鍋如使用不當恐引發的危機。

實驗中水樽膨脹爆開如炸彈

據央視新聞報道，上海一名男子早前曾使用自熱鍋加熱食物時，因怕倒完水後不夠熱，於是在盒蓋上再加蓋子最終引致爆炸，濺出的湯汁使他右眼受傷。醫生指，他的右眼即使在傷癒後，視力亦恐會受損。

江蘇消防員近日親自拍攝實驗影片指，一般自熱鍋食品蓋子上都有散熱孔，但如果用戶把散熱孔堵住，或是加熱包破損接觸到水，經過實驗都爆炸。

從片段可見，消防員把一個自熱鍋蓋上的散熱孔以膠紙覆蓋後，自熱鍋持續膨脹，鍋蓋最終應聲彈起。至於在另一實驗中，消防員則把自熱鍋的加熱包剪開，把當中的成份注入一個膠水樽內，再灌以清水並扭上樽蓋，模擬自熱包如不慎破裂而直接與水接觸的情況。其間膠水樽不斷膨脹，最後整個爆開，威力驚人。

同場加映，７種不宜放入微波爐「翻叮」的食物：

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加熱包遇熱20秒可升溫90度

報道指，目前內地流行的自熱鍋加熱包中含有焙燒矽藻土、鐵粉、鋁粉、焦炭粉、活性炭、鹽、生石灰、碳酸鈉等物質，遇水後20秒就能升溫超過90度，過程中還會產生大量氣體。

因此江蘇消防局又提出5大重點，提醒民眾在使用自熱產品時需要注意的事項。

在發熱包上只應加凍水或溫水，如加熱水恐致過度沸騰，發生危險。

自熱鍋在加熱時底部溫度極高，避免放在玻璃平面上，恐防因溫差致玻璃破裂。

不能放入焗爐或微波爐加熱

自熱鍋內物質或屬易燃品，或未必可帶上飛機。

自熱鍋加熱後溫度仍高，揭開盒蓋時要小心被灼傷。

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責任編輯:羅嘉欣