  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自熱鍋爆炸】不當使用自熱鍋食品恐變炸彈　男子誤用致爆炸淥傷眼

食用安全 13:08 2020/10/29

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

江蘇一班消防員近日親自拍攝片段，講解自熱鍋如使用不當恐引發的危機。

內地近期興起一股自熱鍋食物的風氣，用戶只需為鍋內的加熱包加水，在不用開火的情況下食物就會被煮熟。不過，這類自熱鍋食物卻暗藏危機，內地曾有男子因使用不當而令自熱鍋爆開，並被濺出的熱水淥傷眼睛。江蘇一班消防員近日親自拍攝片段，講解自熱鍋如使用不當恐引發的危機。

實驗中水樽膨脹爆開如炸彈

據央視新聞報道，上海一名男子早前曾使用自熱鍋加熱食物時，因怕倒完水後不夠熱，於是在盒蓋上再加蓋子最終引致爆炸，濺出的湯汁使他右眼受傷。醫生指，他的右眼即使在傷癒後，視力亦恐會受損。

江蘇消防員近日親自拍攝實驗影片指，一般自熱鍋食品蓋子上都有散熱孔，但如果用戶把散熱孔堵住，或是加熱包破損接觸到水，經過實驗都爆炸。

從片段可見，消防員把一個自熱鍋蓋上的散熱孔以膠紙覆蓋後，自熱鍋持續膨脹，鍋蓋最終應聲彈起。至於在另一實驗中，消防員則把自熱鍋的加熱包剪開，把當中的成份注入一個膠水樽內，再灌以清水並扭上樽蓋，模擬自熱包如不慎破裂而直接與水接觸的情況。其間膠水樽不斷膨脹，最後整個爆開，威力驚人。

同場加映，７種不宜放入微波爐「翻叮」的食物：

    點擊圖片放大
    +2

加熱包遇熱20秒可升溫90度

報道指，目前內地流行的自熱鍋加熱包中含有焙燒矽藻土、鐵粉、鋁粉、焦炭粉、活性炭、鹽、生石灰、碳酸鈉等物質，遇水後20秒就能升溫超過90度，過程中還會產生大量氣體。

因此江蘇消防局又提出5大重點，提醒民眾在使用自熱產品時需要注意的事項。

  • 在發熱包上只應加凍水或溫水，如加熱水恐致過度沸騰，發生危險。
  • 自熱鍋在加熱時底部溫度極高，避免放在玻璃平面上，恐防因溫差致玻璃破裂。
  • 不能放入焗爐或微波爐加熱
  • 自熱鍋內物質或屬易燃品，或未必可帶上飛機。
  • 自熱鍋加熱後溫度仍高，揭開盒蓋時要小心被灼傷。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣

相關文章

【食用安全】女子進食放雪櫃3日春卷疑食物中毒亡　7種食物翻叮或致中毒
13:43 2020/10/02
【食用安全】女子進食放雪櫃3日春卷疑食物中毒亡　7種食物翻叮或致中毒
【食得安心】香料粉放入雪櫃恐受潮發霉　食安中心教5大妥善貯存貼士
10:07 2020/10/14
【食得安心】香料粉放入雪櫃恐受潮發霉　食安中心教5大妥善貯存貼士
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　一文睇營養師推介9款適合帶飯蔬菜實用指南
11:35 2020/09/23
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　一文睇營養師推介9款適合帶飯蔬菜實用指南
食用安全 網絡熱話

最高瀏覽

【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
14:25 2020/10/28
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
今日 06:00
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了
13:12 2020/10/28
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了