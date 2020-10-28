【笑哈哈先生】梁釗峰新歌求新突破　Juno任歌曲監製+吳耀漢演出MV【有片】　

▲ 梁釗峰邀請吳耀漢參與新歌《笑哈哈先生》MV演出。

梁釗峰雖然喜歡運動且是馬拉松長跑好手，不過講到攀高爬低卻非他的專長。但梁釗峰拍新歌《笑哈哈先生》MV時，導演卻安排他挑戰「吊威也」，更要面對男演員聞之色變的男人最痛「威也褲」。

釗峰說：「其實吊威沒想像般辛苦，而且感覺好安全，因為有好專業的團隊幫手，在半空中亦都不難平衡，但男人最痛就避無可避，唯有頂硬上，不過只是幾個鏡頭,而已，而且事先已接受了特訓，所以非常順利。」

▲ 梁釗峰在新歌《笑哈哈先生》MV首次嘗試「吊威也」。

釗峰說他在MV中演出一個情緒快要爆炸的年輕人，在巴士站遇上一個滿有經歷的長者，伯伯憑經驗看出釗鋒情緒狀態不穩，便出於好意對他多番安慰。

他說：「伯伯好有心，但好可惜我壓抑嘅情緒終於決堤，咁導演就用一個突然而來嘅風暴，吹到成個人飛起，嚟形容我內心情緒上嘅起伏，所以你會見到我等等下巴士成個人吹起，就係代表我內心果種激動感覺。」

在MV內，演智慧長者一角由著名喜劇演員吳耀漢飾演，在拍攝時和釗峰分享自己拍戲經驗，並鼓勵他多作演出嘗試。

新歌《笑哈哈先生》的MV具新意外，歌曲製作班底亦非常有新鮮感，釗峰說除找來《我們都是這樣長大的》的徐沛昕負責作曲、遠在加拿大的Jerald負責編曲外，更找來首次合作的Juno麥浚龍為歌曲監製。

在錄音室才和釗峰初次見面的Juno稱：「與不熟悉的歌手合作，可以真的當是一把新聲音，希望可以由釗峰身上去找到潛藏、綻放的可能性，所以好開心有這樣的機會。」