【販賣母乳】月泵440公升人奶每30毫升賣7蚊　代孕媽賣母乳狂賺15萬被批無道德

▲ 美國一名代孕媽媽在網上出售自己的母乳，狂賺約15萬港元。

每位新手媽媽的母乳量不同，有奶量多的媽媽會捐出母乳助人，但有人卻認為母乳有價。美國一名32歲代孕媽媽餵了客人的BB 6個月後停止餵哺，但奶量仍十分充足，決定將母乳化作商機，一個月狂泵人奶多達1.5萬安士（約440公升），合共賺得近2萬美元（約15.5萬港元），惹來道德爭議。

據英國《每日郵報》報道，現年32歲、來自美國佛羅里達州的Julie Dennis任職小學老師，本身也是一位2孩媽媽，收入捉襟見肘。為增加收入，Julie加入成為代孕媽媽，去年8月為客戶夫婦誕下BB，並餵母乳至BB 6個月大。

Julie的奶量非常充足，決定將多餘的母乳賣給別人，並在facebook上以每安士（約30毫升）0.9美元（約7港元）兜售，吸引了很多有需要家庭購買，當中有不少家長也是透過代孕誕下BB，需要向外尋求母乳。

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每日泵奶數小時兼不斷消毒包裝

不過，有人開始抨擊她利用母乳營利，因母乳是媽媽免費製造出來，Julie反擊稱，從泵奶到處理過程等於全職工作，她每日花數小時泵奶，每次使用之間又要清潔所有工具，整個消毒及包裝過程非常耗時。而包裝好的母乳會分袋裝放入雪櫃，再寄到全國各地。

我每天花費數小時與奶泵相處，令我疏遠了家人……既然人們都會到商店花錢買配方奶，為什麼他們會認為其他人的母乳不用錢呢？

期間她遇過不少無理客人，有客人曾要求她拍片證明，這些母乳是出自她本人，被她斷言拒絕這筆交易。不過，她亦樂見不少孩子飲其母乳後健康成長，「有兩個嬰兒已餵到一歲了！」

之前Julie的收入只夠繳付帳單及應付家庭所需，但賣母乳的期間，Julie共賺得近2萬美元（約15.5萬港元），終於有錢儲蓄，以備將來所需。

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責任編輯︰林綺玲