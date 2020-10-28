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【餵奶隱私】BB飲人奶老爺上前撩孫玩　新手媽尷尬投訴︰餵母乳是很私密的事

親子 16:31 2020/10/28

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一名新手媽媽分享，老爺在她餵人奶時不但沒迴避，更在旁逗孫兒玩。

不少媽媽都想餵母乳，盡力給孩子最好的營養。近日內地一名新手媽媽在社交媒體分享，她埋身餵人奶時，老爺不但沒迴避，更在旁逗孫兒玩，令她感到非常尷尬。雖然她曾向老爺表示不滿，但對方的反應卻令她不知所措。

綜合內地傳媒報道，這名90後的新手媽媽近日在微博發文指，她一直和老爺奶奶同住，自誕下孩子後，兩老也幫忙湊孫，減輕了她一些負擔，令湊仔生涯變得輕鬆。她表示︰

公婆都很熱心，但大家還是有觀念不合的時候，溝通上有一些困難。

表明不滿換來老爺不快

最近出現的事情令她感到困擾，她一直堅持餵母乳，當BB哭鬧、眼睏時，她只好直接坐在客廳的沙發上親餵。每次遇到這種情況，她本來以為老爺會迴避一下，可是在她餵母乳時，他依然坐在一旁逗孩子。

爺爺此舉不但讓她尷尬，更令BB吃奶吃得不專心，很容易嗆奶。新手媽媽嘗試向老爺暗示不滿，她會跟BB說「寶寶乖，吃奶要專心，別左顧右盼。」可是似乎老爺未有為意，即使她要求老爺不要如此，對方卻表現得不開心，令她不知如何是好。

網民建議在自己房間餵奶

她認為「餵奶本來是很私密的事」，想跟老公說這件事又不好意思開口，更不可能跟奶奶說這種事，於是在網上問一眾網民的意見。

大部分網民指出，正常人見到媽媽餵人奶都會迴避，因此老爺的舉動顯得奇怪。有網民建議新手媽媽「進自己房間把門鎖上餵奶」，這樣也避免孩子養成隨時隨地想吃就吃的習慣，亦有網民請她還是坦白跟丈夫說，「跟自己的老公表明態度」，看看他如何解決。

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責任編輯︰王明芳

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