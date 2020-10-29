【不離不棄】愛妻心律不正昏迷成植物人　丈夫不放棄守護300天終喚醒太太

▲ 愛妻心律不正昏迷成植物人，丈夫不放棄守護300天終喚醒太太。（圖片來源：台中醫院）

患難見真情！台灣一名59歲婦人去年因心律不正導致心臟驟停，雖然經搶救後救回一命，但因腦部缺氧損傷陷入昏迷成植物人，但她的丈夫不離不棄，守護300多天，終於喚醒愛妻，妻子如今已經可以站立、並簡單對話。

綜合台媒報道，59歲的黃女士去年12月中旬因心律不正及疲勞過度，導致心臟功能停止陷入昏迷，雖然經搶救後成功保住性命，卻因嚴重腦部缺氧損傷成植物人，需插管治療、接受氣管造口術（氣切）等等。

在愛妻昏迷近期間，丈夫朱先生沒有放棄，一直無微不至照顧妻子。今年5月，黃女士被轉到台中醫院接受高壓氧治療，朱先生幾乎每日都乘搭火車到醫院守護太太，每當太太要進行療程，他都會陪伴在側，並給予鼓勵。有醫護人員表示，兩人的感情非常好，朱先生對太太真的很用心。

經歷了逾百次高壓氧治療，黃女士奇蹟甦醒，院方於7月為黃女士拔除氣切管，8月再取掉導尿管，身上只剩下鼻胃管，黃女士如今已經能夠扶著站立、簡單與人對話。

對此，朱先生非常感謝醫護團隊的幫助，他表示太太目前仍需接受治療，並透露最大的願望就是希望太太進行復健後可以早日回家，他們一家人都在等她回家「團圓」。

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責任編輯：羅嘉欣