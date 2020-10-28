【免費本地遊】「賞你遊香港」兩團已滿額旅行社指反應佳　職員：客人志在必得【附最新行程】

▲ 港人暫時無得「飛」，不少人轉玩本地遊，上山下海。（經濟日報資料圖片）

港府有條件放寬本地遊旅行團人數至最多30人，旅發局推出「賞你遊香港」活動，市民消費滿800元可免費換取本地遊名額1個，局方至今已推出逾30個本地團，其中由以本地古今景點及中環名勝﹑酒店自助餐等作招徠的兩個本地團，名額已滿。有旅行社指，在活動下推出的本地團，全部出團日子共200個名額已額滿；亦有旅行社職員形容客人對心儀行程「志在必得」，會主動致電確認名額。

市民昨日（27日起）可到活動網站瀏覽及選定旅行團，再憑滿800元的消費收據聯絡旅行社換領，旅發局至今已上載了32個本地團行程資料，其中11個屬今日（28日）最新公布的行程，點擊圖片即睇：

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其他在活動網站列出的本地遊行程包括：

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旅發局活動網站最新顯示，目前已有兩個本地團名額已滿，包括由康泰旅行社提供的「鐵路博物館﹑大館﹑摩天輪﹑百樂酒店自助午餐一天遊」及錦倫旅運提供的「香港古今體驗之旅」；另外有7個本地團列出尚餘少量名額。

康泰旅行社巿場部助理總經理方慧儀表示，旅行團共200個名額於今日（28日）中午前已報滿，在11月分開3個周末或日﹑共8團出發，每團約25至27團友。她形容，行程推出後反應不俗，直言「無諗過」，不少人更是4至6人結伴同行，希望旅發局可「加碼」。

方慧儀指，除了旅發局活動下的本地團外，公司亦有推出其他本地團，至今已有8團獲旅議會審批，最快11月出發，已今已收到過百名旅客報名，當中以海島線行程，如：到訪塔門﹑荔枝窩等，較受歡迎。

▲ 「賞你遊香港」活動有兩團已滿額。（「賞你遊香港」網站截圖）

信成（國際）旅遊有限公司亦有份參與活動，職員指，旅發局向每間參與的旅行社分配200個名額，首日已收到約140人報名，餘下名額亦將滿，正聯絡報名旅客跟進，及後報名的市民將會被列入候補名單，若有人退團則可補上。

她形容，市民反應非常好，希望旅發局再推：

有些人好緊張自己成不成功報團，志在必得，會主動打電話查詢進度及確認詳情。

「賞你遊香港」提供近50個由不同本地旅行社設計的深度遊行程，全部均為半天或以上，包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點，旅行團於11月至12月期間出發，初步名額為1萬個，先到先得，額滿即止。除了現已上載的行程，仍有其他行程有待旅議會審批，將陸續上載。

參加步驟依次如下：

即日起市民於本地的指定零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，憑最多兩張機印收據正本，可供1人換取1個旅行團名額（不接受網購消費收據；機印收據上必須清楚列有商戶名稱、消費項目、日期及消費金額方為有效）

市民可登入活動網站瀏覽旅行團資料及選定旅行團。

直接聯絡參與活動的指定旅行社預訂旅行團，並於出發前提交正本收據（收據將由旅行社保留，不獲退還），以及向參與旅行社繳付100元按金。

按金將於旅行團出發當日，全數以現金方式退還予參加者；如旅行團取消，按金亦將於30天內全數退還，屆時市民可再物色心儀行程重新報名。

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記者：陳曉瑩