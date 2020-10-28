【流星花園】言承旭+ 周渝民+ 吳建豪+朱孝天再合體　F4重現勾起粉絲那些年回憶

▲ 言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天在本周五（10月30日）再合體。

F4成員言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天憑在2001年首播的台灣偶像劇《流星花園》爆紅，迷倒台灣、香港及內地萬千少女，他們演而優則唱，當中代表作《流星雨》當時更是唱得街知巷聞。

不過，F4在2009年解散後，4人各自發展，很少一同出現。直到2013年1月30日，F4在江蘇衛視的春晚節目合體，但之後他們沒有再一同現身演出。

時隔7年，江蘇衛視在今天（10月28日）於微博宣布，F4將在本週五（10月30日）的《一千零一夜》聚首，再次合體獻唱歌曲。

有關方面並貼出4人的宣傳影片，片中他們各自向粉絲打招呼，並和約定稱：「不見不散」，不少粉絲激動留言稱勾起青春回憶：「我的少女時代！」

▲ F4拍片預告在《一千零一夜》再聚首。

F4各有發展

現在4人各有發展，43歲的「道明寺」言承旭是4子當中唯一未曾當人夫。在事業方面，他現在仍穩坐男一位置，早前在劇集《我好喜歡你》更騷完美肌肉。

39歲「仔仔」周渝民在2015年與女星喻虹淵結婚，夫婦現在育有一名4歲的女兒，喻虹淵亦常在社交平台分享一家人的日常生活放閃。

▲ F4是不少80後、90後的集體回憶。（東星圖片）

至於41歲的朱孝天，在4年前成家立室，拍劇集外又主持飲食旅遊節目。

而42歲的吳建豪，在2013年與新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa Cheo）結婚，可惜婚姻只維持約5年，離婚收場。他之前參演電影《葉問4》，以及在去年綜藝節目《這！就是街舞》中擔任隊長。