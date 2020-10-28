  • 24°C
香港時間 : 20201028日 (三) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流星花園】言承旭+ 周渝民+ 吳建豪+朱孝天再合體　F4重現勾起粉絲那些年回憶

娛樂 16:39 2020/10/28

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天在本周五（10月30日）再合體。

F4成員言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天憑在2001年首播的台灣偶像劇《流星花園》爆紅，迷倒台灣、香港及內地萬千少女，他們演而優則唱，當中代表作《流星雨》當時更是唱得街知巷聞。

不過，F4在2009年解散後，4人各自發展，很少一同出現。直到2013年1月30日，F4在江蘇衛視的春晚節目合體，但之後他們沒有再一同現身演出。

時隔7年，江蘇衛視在今天（10月28日）於微博宣布，F4將在本週五（10月30日）的《一千零一夜》聚首，再次合體獻唱歌曲。

有關方面並貼出4人的宣傳影片，片中他們各自向粉絲打招呼，並和約定稱：「不見不散」，不少粉絲激動留言稱勾起青春回憶：「我的少女時代！」

F4拍片預告在《一千零一夜》再聚首。

F4各有發展

現在4人各有發展，43歲的「道明寺」言承旭是4子當中唯一未曾當人夫。在事業方面，他現在仍穩坐男一位置，早前在劇集《我好喜歡你》更騷完美肌肉。

39歲「仔仔」周渝民在2015年與女星喻虹淵結婚，夫婦現在育有一名4歲的女兒，喻虹淵亦常在社交平台分享一家人的日常生活放閃。

F4是不少80後、90後的集體回憶。（東星圖片）

至於41歲的朱孝天，在4年前成家立室，拍劇集外又主持飲食旅遊節目。

而42歲的吳建豪，在2013年與新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa Cheo）結婚，可惜婚姻只維持約5年，離婚收場。他之前參演電影《葉問4》，以及在去年綜藝節目《這！就是街舞》中擔任隊長。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我好喜歡你】男神言承旭半裸騷肌　43歲「道明寺」配23歲新一代「杉菜」沈月零違和
11:45 2020/08/04
【我好喜歡你】男神言承旭半裸騷肌　43歲「道明寺」配23歲新一代「杉菜」沈月零違和
【熱血合唱團】華仔「開班授徒」教魔術　13歲小演員：我不知劉德華是誰
13:14 2020/10/27
【熱血合唱團】華仔「開班授徒」教魔術　13歲小演員：我不知劉德華是誰
【情緒病】陳奕迅重提患抑鬱症治療經過　Eason訪青山醫院感受病人生活【有片】
今日 12:43
【情緒病】陳奕迅重提患抑鬱症治療經過　Eason訪青山醫院感受病人生活【有片】
言承旭 吳建豪 組合 歌曲 音樂會 歌手 台灣 凍齡 電影 電視劇

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
16:54 2020/10/24
【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡
13:18 2020/10/19
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡