【酒店優惠】港威酒店推品酒住宿優惠　雙人住宿+品酒活動+自助早餐$938起【附優惠詳情】

▲ 港威酒店推出住宿優惠，可享一系列美酒禮遇。（圖片由酒店提供）

港威酒店即日起至12月5日推出全新「週末醉人假期」住宿計劃，優惠房價由每房每晚港幣938元起（另設加一服務費），賓客可參與試酒活動、免費獲享美酒零食和鮮果、參加美酒班等，簡直是愛酒人士喜訊！

「週末醉人假期」住宿計劃 每房每晚港幣938元起

預訂港威酒店「週末醉人假期」住宿計劃，賓客可尊享試酒活動(於星期五或六下午5時至晚上7時舉行)，品味不同酒莊的推介美酒及以優惠價購買美酒、獲享免費美酒乙支、零食及迎賓鮮果，以及參加由酒店品酒師在Be on Canton主持的美酒班。

賓客亦可到Three on Canton享用免費自助早餐2位；預訂貴賓樓層客房或高級套房的賓客可於貴賓樓層雅座享用早餐、下午茶及黃昏雞尾酒。

此住宿優惠只適用於2020年11月6日至12月5日入住(只限星期五及六)，第三位賓客入住費用為淨價港幣440元，可享早餐及參加試酒活動和美酒知識班。

▲ 賓客可品味不同酒莊的推介美酒。（圖片由酒店提供）

預訂優惠：marcopolohotels.com

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責任編緝：王芷瑩