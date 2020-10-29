【木棘証人】張曦雯與爸媽無所不談　新手爸爸羅子溢：現在做父母心態要開放

▲ 羅仲謙張曦雯在《木棘証人》首次合作。

「謙謙」羅子溢（原名：羅仲謙）闊別大台4年回巢頭炮《木棘証人》，與首次合作的張曦雯（Kelly）已頗有火花，《木棘証人》播出以來口碑不錯。

剛榮升新手奶爸的羅子溢，有女萬事足，在接受TOPick專訪時，更反向未為人母的Kelly張曦雯取親子經，問她作為女性，如果與父親建立如朋友般的融洽關係。

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▲ 張曦雯羅仲謙演繹第一次合作感受。（湯炳強 攝）

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羅子溢張曦雯惺惺相惜

回巢大台的羅子溢坦言，很早已知道TVB有「張曦雯」這位女神存在，但一直沒機會合作，而且身邊仍很多朋友都很喜歡Kelly，所以朋友得知自己能和Kelly合作時也表示羨慕。

至於Kelly表示，在讀書時已看謙謙演戲，認為他是TVB最「靚仔」的演員：「之前我們不認識，到劇集開會時，又不敢作主動say hi，但他很好主動自我介紹，之後合作知道他也是個大男孩。」

Kelly首次當女一

對於在《木棘証人》首次「孭重飛」做女一，Kelly直言帶點緊張，不過今次終於能打破以往斯文的角色，自言是很大的挑戰：「在《木棘証人》可以放下包袱，給自己一個醜化的機會。其實一直都希望走出框框，斯文是大家對我的錯覺，私下認識的人也知我性格很像戲中的Chris。」

謙謙追問：「一樣咁惡嗎？」Kelly毫不猶豫：「有一點！」，現場再一次融入歡笑之中。

▲ 張曦雯真實性格很像戲中的Chris。（湯炳強 攝）

羅子溢讚張曦雯勤力

作為前輩的謙謙形容，Kelly在《木棘証人》表現達100分，因為對方很努力，他說：「對我來說，自己也在挑戰不同角色，很佩服她，因為她是個很努力的演員，會刻意到外國進修演技，看很多有關演技的書，這方面我真的望塵莫及。」

Kelly謙虛的表示：「你有天份，我唯有後天補救。」

▲ 韋家雄、張曦雯和羅仲謙在《木棘証人》中形成鐵三角。（張曦雯IG）

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女兒拍拖羅子溢直呼「心痛」

謙謙自覺當上爸爸後變得感性，對自己演戲亦有很大幫助，因為很容易聯想到自己小朋友。

Kelly表示，因為羅子溢本身也充滿赤子之心，所以相信他和小朋友相處會很親近。

▲ 羅仲謙闊別TVB 4年回巢拍劇。（湯炳強 攝）

Kelly以自己與張爸爸的父母關係為例說：「我從小到大和爸爸媽媽的關係也很好，因為這樣令我甚麼都願意分享，例如我喜歡甚麼男生也會和他們說。」

涉及女兒的戀愛問題，初為人父的謙謙已瞬間代入Kelly爸爸的感受，並開玩笑：「其實爸爸在心痛。」不過他之後指，現在年代不同，做父母應該要開放心態。

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不過謙謙已在盤算如何引導小珍珠將來告訴他喜歡甚麼男仔：「我已想到她的將來，拍拖便鼓勵她帶男方回家吃飯，讓我過目。」小珍珠仍是襁褓階段，謙謙已邁向「呷醋外父」之路。

爸爸永遠是強大後盾

Kelly形容自己是一個衝動的人，19歲回香港旅行，一個月後便獨自搬回香港，開始模特兒工作和上學，張爸爸是第一個支持的人，張媽媽卻因為不捨得一直哭。

▲ 張曦雯在《木棘証人》「狽重飛」。（湯炳強 攝）

Kelly能夠「想做便做」，全因為有位「粉絲爸爸」：「今次《木棘証人》播出時，爸爸會第一時間給我傳短信：『女兒呀！真的很好笑。』，由細到大都對我說：『你是最靚！』而媽媽會是理智一點的角色，會想多一點。」

謙謙也對Kelly爸爸的做法非常認同：「養育女兒真的要用特別的方法，我仍在摸索當中，如果以後能教出個像Kelly的女兒，我也很恩惠，可以參考她爸爸的做法。尤其是愛情方面，千萬不要出事，真的很擔心。」

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當問到羅子溢能否接受小珍珠19歲便向外闖時，謙謙回答：「我會和她一起離開，哈哈哈！OK的，也有自己的人生。反而19歲前給她正確的價值觀，相信以後會懂得自己判斷，始終她是一個個體，不能照顧她一輩子，終有一天要獨立。」

羅子溢分享自己對女兒的規劃：「所以現在的方向是，我鋪好路，她自己成功，我會恭喜她。但將來競爭很大的話，唯有我自己成功，有甚麼事也有爸爸媽媽做依靠。」謙謙真是貼心的爸爸。

▲ 羅仲謙張曦雯首次合作。（湯炳強 攝）

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張曦雯：

Outift: Jacket by Isabel Marant @LaneCrawford

Stylist: Cheryl YAM

羅仲謙：

Hair: Jan Chiu@IL Colpo(PP)

Makeup: Sharon Lee

Outift: Zzegna

Stylist: Cheryl YAM

場地提供:馬可孛羅香港酒店

記者：鄭嘉瑤