【視像婚禮】半島酒店推Zoom視像婚禮 　宴會廳婚禮容納20位賓客收費7.5萬元起

新冠肺炎令不少婚禮延期或取消，香港半島酒店現推視像婚禮，讓新人透過視像形式與各地親朋好友分享喜悅，賓客也可以零距離見證婚禮的每個感動時刻。

採用Zoom雲端科技

半島酒店與婚禮策劃公司合作，以嶄新的科技為新人舉辦華麗婚禮，採用Zoom雲端科技融入半島酒店的經典婚宴服務，讓新郎新娘能超越界限以視像與賓客互動，締造難忘回憶 。

送門僮帽子禮物盒

在婚禮籌辦期間，酒店團隊將提供全方位的策劃服務，並安排象徵半島服務大使的半島門僮為賓客遞送門僮帽子禮物盒，包括婚禮邀請卡、香檳、香檳杯及其他婚禮小物，讓他們實時於線上參加婚禮慶典。

▲ 半島酒店推視像婚禮。（圖片由酒店提供）

宴會廳婚禮容納20位觀禮賓客

新人可選擇於半島酒店之主題套房或婚宴場地舉辦視像婚禮，宴會廳婚禮並可容納20位觀禮賓客，但要視乎新人所選的場地可容納人數及政府之最新社交距離措施。宴會廳婚禮定價由75,000港元起，而主題套房套餐（可使用三小時）則定價由125,000港元起。（另設加一服務費）

▲ 門僮帽子禮物盒（圖片由酒店提供）

套餐已包括個人化婚禮邀請卡及門僮帽子禮物盒乙個，禮物盒包括半島小熊和精美朱古力；半島門僮送禮服務、香檳以及香檳杯則需另收附加費。

查詢：2696 6615

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責任編緝：王芷瑩