中大研究智能手錶永久免充電　盼半年內獲生產商採用技術

▲ 廖維新（右）領導中大團隊，研發智能手表免充電技術。（林宇翔攝）

智能手錶及手環雖然方便，但如忘記充電，面臨電力耗費之時難免令人困惑。為做到永續電力，中大機械與自動化工程學系系主任廖維新花近10年研究出高效電力採集裝置，可裝於智能手錶及手環，只要用家戴上手錶正常活動，裝置就可產生足夠的電能供全日所需。

其實我們每行一步都會產生能量，平常這些能量都被浪費掉，所以我想轉廢為寶。

事實上，現時部分傳統機械手錶亦有採用類似裝置，唯其電力生產量並不足以應付智力手錶的用電量，使用齒輪的設計亦會增加損耗風險。

而廖維新的發明採用了磁性升頻器，加大裝置收集動能的效率，從而提高輸出功率。雖然裝置的體積只有5立方厘米，但輸出功率就達同類型產品的10倍。

目前廖維新正與瑞士和中國的鐘錶製作公司接洽，希望未來在其產品中使用其新發明，希望半年內有所進展。

不少人聽到有關發明後，都會關注有關發明能否「永續」手機電量？廖維新就指，智能手機的耗電量遠高於智能手錶，估計要將裝置現時的輸出功率再提升最少10倍方可有機會應付，是要再研究的課題。

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記者：陳梓蔚