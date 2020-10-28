【家電開倉】De'Longhi一連5日減價開倉日　超抵家電最平一五折起【內附地址】

▲ 一年一度的De’Longhi Group減價開倉日，將於10月29日起11月2日舉行。（廠方提供）

De’Longhi Group每年都會舉行減價開倉日，而今年的開倉日將於10月29日（四）開始，一連5日於銅鑼灣時代廣場展銷集舉行。

大量精選De’Longhi家電產品將以震憾超抵價發售，低至一五折，而買滿指定金額更可以驚喜價換購產品。貨品主要是陳列品，數量有限，售完即止。

▲ （左）De’Longhi ESAM6900 全自動咖啡機，特價 $5,000 (一七折)；（右）De’Longhi ECO310.W/ BK/ R/ B 半自動咖啡機，特價$400 (一五折)

精選產品優惠推介

De’Longhi ESAM6900 全自動咖啡機︰原價$28,888，特價$5,000 （一七折）

De’Longhi ECO310.W/BK/R/B 半自動咖啡機︰原價$2,698，特價$400（一五折）

Kenwood KM336 廚師機︰原價$2,988，特價$1,200再加送配件（四折）

Braun JB3060BK 玻璃攪拌機︰原價$748，特價$350（四七折）

驚喜價換購產品推介

購買任何產品加$1,290，可換購De’Longhi DDSE25COMBI 25公升抽濕機（原價$3,488）

買滿$500加$150，可換購Kenwood SB055WG果汁攪拌機（原價$348）

買滿$1,000加$290，可換購De’Longhi KBO2001.BK 1.7公升電水壺（原價$838）

De’Longhi Group減價開倉日2020

日期：10月29日至11月2日

時間：

10月29日、11月2日︰11am-8pm

10月30日至11月1日︰11am-9pm

地點：銅鑼灣時代廣場展銷集（1座16樓）（可經商場2樓1座電梯大堂前往，或經商場9樓展銷集入口前往）

電話︰2237 1313

記者︰黃依情