【家電開倉】De'Longhi一連5日減價開倉日 超抵家電最平一五折起【內附地址】
休閒消費 17:04 2020/10/28
De’Longhi Group每年都會舉行減價開倉日，而今年的開倉日將於10月29日（四）開始，一連5日於銅鑼灣時代廣場展銷集舉行。
大量精選De’Longhi家電產品將以震憾超抵價發售，低至一五折，而買滿指定金額更可以驚喜價換購產品。貨品主要是陳列品，數量有限，售完即止。
精選產品優惠推介
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- De’Longhi ECO310.W/BK/R/B 半自動咖啡機︰原價$2,698，特價$400（一五折）
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驚喜價換購產品推介
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- 買滿$500加$150，可換購Kenwood SB055WG果汁攪拌機（原價$348）
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De’Longhi Group減價開倉日2020
日期：10月29日至11月2日
時間：
10月29日、11月2日︰11am-8pm
10月30日至11月1日︰11am-9pm
地點：銅鑼灣時代廣場展銷集（1座16樓）（可經商場2樓1座電梯大堂前往，或經商場9樓展銷集入口前往）
電話︰2237 1313
記者︰黃依情