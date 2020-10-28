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【新冠肺炎】30至39歲確診者最多共877人　90至99歲高齡患者死亡率最高

社會 17:15 2020/10/28

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截至10月25日，在確診人士中，年齡組別以介乎30-39歲佔最多，共877人，而死亡個案中，則以80-89歲年齡組別最多，有42人。（程志遠攝）

本港自1月底起至今經歷3波新冠肺炎疫情，有立法會議員今（28日）於會上提問有關疫情統計數字，獲食衞局局長陳肇始書面答覆，指出截至10月25日，在確診人士中，年齡組別以介乎30-39歲佔最多，共877人，而死亡個案中，則以80-89歲年齡組別最多，有42人。　

截10月25日，衞生署衞生防護中心共錄得160個涉及5個或以上個案的群組，當中超過120個涉及5至9個個案，大部分為涉及家庭、朋友或工作場所的個案群組；另錄得3,849宗本地及可能本地個案，當中1,485宗為源頭不明的本地及可能本地個案。

按患者所屬年齡組別個案如下：

年齡 確診 死亡（佔確診者％）
0-9 210 0(0%)
10-19 379 0(0%)
20-29 863 0(0%)
30-39 877 1(0.11%)
40-49 807 0(0%)
50-59 844 2(0.23%)
60-69 785 13(1.65%)
70-79 321 27(8.4%)
80-89 153 42(24.7%)
90-99 56 20(35.7%)
100-109 1 0(0%)

按確診日期劃分確診個案及死亡個案：

  確診日期
1/1-29/2 1/3-30/6 1/7-25/10
確診 95 1111 4090
60歲以下人士確診 51 989 2940
60歲或以上人士確診 44 122 1150
死亡 3 5 97
60歲以下人士死亡 1 1 1
‍60歲或以上人士死亡 2 4 96

此外，勞工處接獲217宗懷疑因工染疫的僱員補償個案，其中215宗個案的僱主已向勞工處作出呈報，包括1宗個案因僱主已根據勞工處處長發出的補償評估證明書支付補償款項而完結，另有16宗個案因僱員撤銷申索或沒有回應該處而未能繼續跟進。勞工處正跟進餘下個案。

已接獲個案按行業劃分的分項數字如下：

行業 僱員補償聲請數字（截至9月30日）
公共行政、社會及個人服務業 49
金融及保險、地產、專業及商用服務業 58
餐飲服務業 21
進出口貿易、批發及零售業、住宿服務業 10
運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、資訊及通訊業 63
建造業 8
製造業 1
其他 7
總數 217

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記者：鄧凱文

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