3男女「私了」內地客囚4年及15個月 官斥形同惡棍行為醜惡

▲ 3男女涉「私了」內地客，今於區域法院分別被判囚4年及15個月。(經濟日報資料圖片))

去年10月5日晚旺角多處有人示威，期間內地旅客疑用手機拍攝示威者遭「私了」，35歲埃及籍男子及兩名男女涉參與事件，其中57歲清潔工用棍狀物襲擊事主及參與了另一宗襲擊事件。3人早前承認有意圖而導致身體嚴重傷害及傷人罪，涉案清潔工今（28日）於區域法院被判監4年，其餘兩人則被判監15個月。法官指，法庭不容許任何人濫用私刑，又指襲擊途人行為形同惡棍，罪行醜惡。

被告依次為羅偉華（57歲）、黃綺婷（23歲），及埃及籍被告SOLIMAN Ahmed Fawzi Elsayed（36歲）。首被告早前承認2項有意圖而導致身體嚴重傷害罪，而次被告及第3被告則承認1項傷人罪。

法官今判刑時指，案件涉及2019年6月開始的政治風波，惟法庭並非處理政治，而是處理法律議題的地方。法官指本案涉及兩宗襲擊事件，案發時街上的示威已逐漸失控及出現暴力行為，亦有人堵塞繁忙的交通道路，造成不便及混亂。

法官指，雖然辯方為首被告求情時指，事主案發時手持磚頭，現場有人指事主意圖用磚頭傷人，而首被告到場的目的是為了保護及照顧示威中的年輕人，才犯下本案。法官指沒有證據顯示事主曾使用過該磚頭，首被告犯案更像是基於對內地人及警方的憎恨。

法官續指，首被告沒有案底，過往一直奉公守法，犯案時受在場其他人影響，而案中兩名事主的傷勢現時已痊癒，加上被告在案中使用的棍狀物並非伸縮警棍或刀等致命武器，而且首被告已向事主作出全額賠償，最終判首被告監禁4年。

就著次被告及第3被告，法官指兩人應該感到慶幸，透過認罪協商，控方接受兩人承認較輕的罪名，但兩人在案中罪責與其他襲擊者無異，不論兩人當時的信念，法庭不容許任何人濫用私刑，又指兩人罪行醜惡，在街上襲擊無辜人士的行為形同惡棍，但考慮到兩人向事主作出賠償，而且過去沒有案底，判兩人入獄15個月。

案情指，2019年10月5日傍晚，旺角多處有示威者聚集，29歲持雙程證來港的事主X當晚返回旅館途中，在彌敦道一帶被1名女子截停，指X是內地人及阻止X離開，X在近亞皆老街一帶被約30名人士襲擊，其中首被告用棍狀物襲擊X，而次被告曾從後推X及打開兩傘，第3被告則在X被人推到地上後，用腳踢向X。3人均沒有蒙面，X在事件中被打至頭破血流。

其後約於10月6日凌晨2時，45歲事主Y沿彌敦道步行返回大角咀住所，Y一度將行車路上雜物移走，有10數人出現及指Y是警察，對Y拳打腳踢及用竹枝襲擊，首被告則用上述棍狀物襲擊Y；Y在事件中被打至頭破血流及坐倒地上。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

