【明星扮靚】簡淑兒靠3招塑出鋼條身型　Jessica操肌心得：不可操之過急

▲ 簡淑兒分享健身操肌心得。

由競選港姐入行的簡淑兒（Jessica）初期走可愛路線，但嬌滴滴的淑兒卻在兩年前開始操肌，而且最終練出鋼條身型，與她的娃娃樣成為強烈的反差，令人非常意外。

早前簡淑兒接受TOPick訪問，解釋操肌原因及分享其塑身餐單，淑兒同時並分享如何可以持之以恆地做運動，不會半途而廢：「要將之變成生活習慣，那就不會覺得辛苦。」

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▲ 一年內簡淑兒成功降低8%體脂。（取自instagram）

運動付出與收獲成正比

其實簡淑兒於2018年的6月才開始努力做gym操肌，起初更找來私人教練教授，經過1年時間便操出馬甲線及一排6嚿腹肌，當時更於IG貼1年前跟一年後的身形對比照。

原來當時因合約問題經歷事業低潮期，加上家人歷重病，故她透過運動減壓，更從而獲得一點成就感。

簡淑兒回憶稱：「之前一直有做gym，只是那段期間合約問題令工作量大減，自己不想遊手好閒，加上做完運動後人也變開心，跟工作及感情相比，在運動上付出多少努力及時間，就會得到相等的成果，是很好有滿足感，而且我想作出一些改變，不想人家覺得我是嬌滴滴和柔弱的女生，我都想予人硬淨及剛強的感覺。」

她續說：「加上姐姐當時身體抱恙，你更會意識到人很脆弱，而且我要照料姐姐，所以要保持健康的體魄。」

▲ 做負重練習操背肌。（取自instagram）

把運動變成習慣

簡淑兒透過做gym及飲食方面去操出鋼條身型，一星期做足5日gym，每次做兩小時，體脂亦由當初18%減掉8%，降至現在的10%，不過她強調不可操之過急。

她分享說：「起初每星期做1日gym，之後慢慢遞增，變成每星期做2日、3日或4日；飲食方面也循序漸進，先行早餐改吃麥片，當慢慢適應過後，午餐也吃得清淡，以清蒸及白烚烹調方式為主。」

而此種方法可避免體型打回原型，簡淑兒說：「我發覺不少人訂下1個月減多少磅的目標，雖然成功減磅，但很快會反彈。如果你不視之為目標，將運動變成一個生活習慣的話，就可以維持很久，而且亦不會覺得辛苦。」

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要操出線條7成靠飲食

不過早前由於疫情關係，健身室關閉，因此簡淑兒於家裡添置不少健身裝備，可以在家做繼續操肌：「我買了張workout bench，用來做situp及操背肌，另外買了一些啞呤。」

簡淑兒謂要操出線條，7成是靠飲食，3成靠運動：「靠做gym或者負重運動去增加肌肉，然後以清淡飲食來塑出線條，每1年也會經歷這過程，但1年比1年容易，因為當你的肌肉愈來愈多的時候，體脂不需要太低也可塑出線條。」

▲ 簡淑兒謂keep弗期間要多喝水。（取自instagram）

至於飲食方面，簡淑兒也以清淡為主，另外要多喝水：「主要食雞和魚，另外要減少調味料及食油，可以用少許鹽及胡椒粉調味。」

而簡淑兒更提供了一日的Keep fit餐單

早餐：一碗麥皮混合阿麻籽及藍莓

午餐：白烚雞胸菠菜沙津配牛油果醬、黑麥包一片

晚餐：蒸三文魚一塊、烚西蘭花一碗、半件蕃薯

即是要操出明顯肌肉靚線條，要靠運動、飲食及心態！

靠近兩年的努力，簡淑兒成功操出鋼條身型，她也希望可藉此改變戲路：「未知道大眾是否喜歡我這個形象，因為有人說跟我不太相襯，覺得有點肉地較好看，其實現在也摸索中，希望可帶給大眾不同的感覺，不想大家只記起那個娃娃樣。」

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服裝: tout à coup

首飾: Dazzle Jewellery

記者：游艾維