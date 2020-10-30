【情緒病】大學遇情傷受抑鬱症煎熬需休學　少女靠父母支持康復盼領同路人覓出路

▲ Yoyo希望可透過自己的經歷，一方面可為同路人尋求情緒上的出路，另一方面向大眾推廣情緒病患者的情況。

「失戀只不過很小事，只是你自己『諗埋一邊』」，作為曾因失戀而引發混合焦慮抑鬱症的Yoyo而言，她總不時聽到這類外人對情緒病不理解的說法。不過，她總會耐心解釋情緒病成因其實涉及到患者的生理原因及心理原因，當中包括腦部神經傳遞物質失衡，而失戀這類負面事件往往只是病情的觸發點。

面對大眾的誤解，目前身為精神健康綜合社區中心朋輩支援工作員的她，只希望可向大眾推廣更多有關情緒病的正確資訊，她強調：「不會再讓負面批評去影響到我去做更多正面的工作。」

▲ 作為精神健康綜合社區中心朋輩支援工作員的Yoyo，目前只希望向大眾推廣更多有關情緒病的正確資訊。（湯炳強攝）

自言隨時被車撞死也可以

作為一個小康之家的獨身女，Yoyo的成長路上一直也十分愉快順遂。自言一向笑點低、甚麼事情也會笑一餐的她坦言：

以前中學時亦不太理解為何會有人抑鬱，有甚麼是解決不到？怎知道自己一升讀大學就「瀨嘢」...

這樣的一位開朗女生因為在升讀大學後遇上一段失意的戀情，繼而觸發情緒「爆煲」，令自己完全被情緒撃倒。其間她的學業完全追不上，即使曾想努力改善自己，但心有餘而力不逮，最後決定休學一年。

我記得自己Year 1首學期的GPA成績還可以過3，但到第2學期就急轉直下，在學業上自己甚麼也做不到，即使做到也要打八折，更害怕自己會重讀。

而蜂擁而來的負面情緒，甚至曾讓Yoyo萌生死念。

當時主要是覺得辛苦到不想生存，找不到人生意義，不覺得有甚麼值得留下，所以覺得不如自己死去算，那怕自己在街上隨時被車撞死也是可以的。

▲ 在病發期間，Yoyo有時會感到辛苦到不想生存，甚至覺得自己在街上隨時被車撞死也可以。（湯炳強攝）

隱瞞病情不想父母擔心

其間經校方的輔導員轉介下，Yoyo向精神科醫生求醫，這時才證實原來自己患上了混合焦慮抑鬱症（MADD）。最初她以為自己可在半年內治癒，然而沒想到自己的病情嚴重至直到現在仍要定時服藥及覆診。

其實我最初只是為了有醫生紙證明自己不適，可以向學校請假，沒想到自己病情原來這麼嚴重。

對於自己的病情，Yoyo一直都向父母隱瞞，不想他們擔心。她笑言自己本打算「用自己姑婆本、存下零用錢去支付看醫生的費用」，沒想到父親意外發現她的藥物，讓病情不得不曝光。父母事後亦有跟她說，那天他們不斷反問自己：

為何自己女兒有事會看不出來，並任由它發生？是否自己照顧得女兒不好？

對於父母的自責，還有自己一直隱瞞病情的壓力，Yoyo感嘆：「那個晚上其實大家也很難過，大家也不知道怎面對」。不過，Yoyo此後卻因為可以不再需要隱瞞父母而輕鬆不少，父母對於她的病情亦開始慢慢理解。現在母親不時在電視看到一些可能對女兒病情有幫助的食物時，就會開始營養師上身：「阿女，吃多點香蕉和三文魚，其中的維新素B同omega-3電視說對病情有幫助」，一一聽在心裡的Yoyo絲毫不覺嘮叨，只有感激。

▲ 休學期間，Yoyo積極參與義工活動，重拾對生活的動力。（受訪者提供）

重拾學業榮獲獎學金

在休學期間曾經需要定時服藥及住院，而藥物最大的副作用卻是令自己的體重不斷上升，且不時出現手震。但儘管如此，自從家人成為了她背後的精神支柱後，Yoyo亦在這時慢慢在生活上重拾動力，積極參與不同類型的義工活動，從最簡單的賣旗活動，到為基層孩子義務補習、到社福機構幫老人家買菜、與義工團隊在深宵與邊青聊天等。

透過義工活動接觸過不同的社群後，自己慢慢不再「收埋自己」，而是把注意力分散在不同的地方......找回那個開朗的自己，本身自己積極的那面亦表現到出來。

重回校園後，Yoyo的學業亦重回正軌，原本一落千丈的成績更大幅進步至獲得全級三甲的獎學金。畢業後，作為混合焦慮抑鬱症康復者的Yoyo，更成為精神健康綜合社區中心朋輩支援工作員。她希望可透過自己的經歷，一方面可為同路人尋求情緒上的出路，另一方面向大眾推廣情緒病患者的情況，令更多人關注精神健康。對於自己能夠順利一路走來，Yoyo感激自己及父母一直都沒有放棄，她又寄語同路人:



相信自己是有潛能去完成這段對抗病情的旅程，人生路上其實有不同的希望，那些希望必須自己先踏出第一步才會見到，因此我會行出第一步先。

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記者:吳梓楓