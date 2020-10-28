【停薪留職】新華旅遊12月起停薪留職至明年5月　員工：騎牛揾馬找另一份工作

▲ 新華旅遊員工12月起停薪留職。

新華旅遊向員工發信，通知他們由於公司陷入嚴重困境，所有員工12月起需要停薪留職至明年5月，有關安排會分兩階段進行。有員工對公司決定感無奈；旅議會指，今年首9月已有逾70間旅行社結業，憂停薪留職或裁員潮會續現。

有年資逾5年新華旅遊員工向TOPick表示，現時每月已放取16日的無薪假，月均上班5至7日，收入約有6,000至7,000元，對公司決定感到無奈，估計連同領隊在內，公司員工數目大約有250至300人。

該名員工指，自己及數名相熟的同事都會接受有關安排，坦言：

會騎牛搵馬，找到另一份合適的工作再作打算。

新華旅遊昨日（27日）向員工發出有關停薪留職5個月的通告，內容提及由12月起，所有員工都需要停薪留職，有關安排會分兩階段進行，分別由2020年12月1日至2021年2月28日止；以及由2021年31月至5月31日止，公司會於明年2月再審視有關安排。相關報導更多詳情即看：【下一頁】

新華旅遊曾申請政府第一期「保就業計劃」，獲補貼約668萬元，承諾受薪僱員人數297人，至於第二期「保就業計劃」截至10月21日的獲批名單中，暫未見新華上榜。

不過，新華旅遊一個月前曾遭韓國一間旅遊服務公司入稟追討327萬港元的落地費及團費等。

受新冠肺炎疫情重挫，本港旅遊業被「冰封」多月，經營面對壓力。旅遊業議會總幹事陳張樂怡說，今年截至9月30日，已有73間旅行社結業，它們屬中小型旅行社，員工人數由4至15人不等。

她指，由於絕大部份旅行社仍然處於零收入狀態，而12月起再沒有政府的「保就業計劃」資助，旅行社提出所有員工停薪留職，甚至大裁員是意料中事。

陳張樂怡形容，目前無論大小旅行社都撐得好辛苦，在沒有其他辦法之下唯有忍痛辭退員工，導致人才流失，甚至可能影響日後復原的步伐。

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記者：陳曉瑩