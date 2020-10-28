  • 24°C
香港時間 : 20201028日 (三) 17:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新華員工對公司停薪留職安排感無奈　旅議會指今年首9月有73間旅行社結業

社會 17:28 2020/10/28

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

新華旅遊員工12月起停薪留職。（經濟日報資料圖片）

新華旅遊向員工發信，通知他們由於公司陷入嚴重困境，所有員工12月起需要停薪留職至明年5月，有關安排會分兩階段進行。有員工對公司決定感無奈；旅議會指，今年首9月已有逾70間旅行社結業，憂停薪留職或裁員潮會續現。

有新華旅遊員工向TOPick表示，對公司決定雖感到無奈，估計連同領隊在內，公司員工數目大約有250至300人。該名員工指，自己及數名相熟的同事都會接受有關安排，坦言

會騎牛搵馬，找到另一份合適的工作再作打算。

新華旅遊昨日（27日）向員工發出有關停薪留職5個月的通告，內容提及由12月起，所有員工都需要停薪留職，有關安排會分兩階段進行，分別由2020年12月1日至2021年2月28日止；以及由2021年31月至5月31日止，公司會於明年2月再審視有關安排。相關報導更多詳情即看：【下一頁】

受新冠肺炎疫情重挫，本港旅遊業被「冰封」多月，經營面對壓力。旅遊業議會總幹事陳張樂怡說，今年截至9月30日，已有73間旅行社結業，它們屬中小型旅行社，員工人數由4至15人不等。

她指，由於絕大部份旅行社仍然處於零收入狀態，而12月起再沒有政府的「保就業計劃」資助，旅行社提出所有員工停薪留職，甚至大裁員是意料中事。

陳張樂怡形容，目前無論大小旅行社都撐得好辛苦，在沒有其他辦法之下唯有忍痛辭退員工，導致人才流失，甚至可能影響日後復原的步伐。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【逆市請人】啟勝11月請逾200人 冀吸納疫情下生計受影響航空及酒店人員
16:53 2020/10/26
【逆市請人】啟勝11月請逾200人 冀吸納疫情下生計受影響航空及酒店人員
【國泰大裁員】招攬被裁國泰港龍員工加入 逸東酒店：感謝一直以來為大家付出努力
11:53 2020/10/24
【國泰大裁員】招攬被裁國泰港龍員工加入 逸東酒店：感謝一直以來為大家付出努力
【國泰裁員】國泰裁減5300名香港員工　遣散費及長期服務金如何計算？
10:33 2020/10/21
【國泰裁員】國泰裁減5300名香港員工　遣散費及長期服務金如何計算？
新華旅遊 停薪留職 疫情 陳張樂怡

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
16:54 2020/10/24
【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡
13:18 2020/10/19
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡