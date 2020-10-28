【日本腕錶】Grand Seiko展覽回顧60年製錶成就　發明Spring Drive機芯留名鐘錶史

▲ 在60年的歷史裏，Grand Seiko創下了不少紀錄，大家可以透過品牌的古董腕錶及機芯得知其成就。（官方圖片）

在新型肺炎的陰霾下，所有大型活動都幾乎全數取消，不過日本腕錶品牌Grand Seiko就為成立60周年而舉辦了一個近期少有的大型展覽，還請來星級嘉賓撐場，為此60周年慶典造勢，而展覽已於本周一圓滿結束。

▲ 陳豪和唐詩詠親區展覽現場任開幕嘉賓。（官方圖片）

▲ 森美既是開幕當天的司儀，又是導賞員，帶著嘉賓四處參觀。（官方圖片）

為慶祝成立60周年，Grand Seiko特別舉辦了一連7日的「In Good Taste of Time」大型展覽，更請來陳豪和唐詩詠任開幕嘉賓現身撐場，還有森美擔任司儀及導賞員，成功造勢。



2017年正式獨立

1950年代末，精工旗下的製錶師組成了一個小型團隊，準備向高難度挑戰，為的是研發出一枚擁有極高精準度、可靠度、耐用度及易用性的腕錶。1960年12月，他們的首個成果終於誕生，並命名為Grand Seiko，「Grand」一字就已經表達了這枚腕錶多有分量。

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腕錶的精準度達到了當時公認的天文台錶標準的高階水平，而在往後的60年，Grand Seiko更為業界寫下多項歷史，Spring Drive機芯的發明就是其中的例子。品牌自從2017年宣布獨立，正式跟Seiko精工劃清界線後，整體形象變得更為鮮明，奢華、高端、工藝細膩等，都是大家對品牌的印象。

加入藝術元素

藉著周年慶祝，Grand Seiko再一次告訴大家它的輝煌歷史。展覽一共劃分為6個區域，例如有「時間體驗館」，內裏裝置了3幅LED螢幕牆，讓觀眾透過視覺、聽覺、味覺及記憶去感受「時間」；第二區是「歷史展品區」，共展出了Grand Seiko7款經典腕錶及10款機芯，當中包括1960年首枚面世的Grand Seiko腕錶及特別為慶祝60周年而研發的新機芯。

▲ 特別為60周年而推出的紀念錶，置入了Caliber 9SA5 Hi-Beat 36,000高振頻自動機芯，藍色錶面是紀念版的主題色澤，配以搶眼的鮮紅色秒針，能量儲備80小時，限量1,000枚。（官方圖片）

以「The Flow of Time」為主題的展區則擺放有由兩位日本知名設計師，以裝置藝術形式呈現的Spring Drive機芯；當然少不了介紹精工多年來歷史進程以及展示Grand Seiko最新產品的區域等，內容極之豐富，筆者逗留了一小時，也只能火速地完成整個導賞。

記者︰梁靜詩